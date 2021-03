El odio se combate con amor

Al pasar por la puerta de Casa Azul se ve una gran bandera del orgullo gay pintada en la parte superior de la fachada. Como una curita a una herida, el ícono emblemático de la lucha de las diversidades viene a intentar reparar la frase "Brigada mataprogres" que grafitearon junto a otros hechos vandálicos realizados en el centro cultural hace más de dos semanas. El mensaje es claro: "Al odio respondemos con amor".

El martes, pasadas las 17, cerca de diez personas se apostaron en el ingreso a Casa Azul. Se trataba de integrantes del espacio cultural, artistas locales y cualquiera que quisiera pasar a dejar su granito de arena.

Pasada una hora ya eran más de 30 los pintores improvisados que dibujaban rostros, corazones y frases alentadoras, pegaban calcomanías o hacían esténcils en la fachada. "Decidimos tapar lo que nos dejaron esta vez, convocar nuevamente a abrazar a la casa para que esto no vuelva a suceder y concientizar sobre que estamos en el 2021. Es hora de cambiar nuestra cabeza y corazón, y darles el espacio que se merecen a las disidencias", reflexionó Luciana Camargo, integrante de Casa Azul hace más de diez años.

Un día después del 8 de Marzo (8M), los integrantes del centro independiente encontraron su hogar en llamas. Había esvásticas dibujadas en las paredes, una ventana rota y carteles de la marcha del día anterior prendidos fuego en la calle. Rápidamente los artistas subieron un video a sus redes e hicieron la denuncia en la Policía. La imagen era desoladora.

Era la segunda vez que el espacio, ubicado en Chacabuco 339, era agredido. En marzo grafitearon el ingreso con mensajes homofóbicos y xenófobos. "Al 'Brigada mataprogres', que ya es como que sobrepasa lo violento, decidimos taparlo, pero creo que es importante esta cuestión de no ocultar los demás insultos porque nos parece que es una manera de visibilizar que aún hay personas que no aceptan lo diferente y esta nueva humanidad que se está gestando", explicó Lucía. De fondo sonaba una canción de Britney Spears, una de Christina Aguilera y un tema disco ochentoso.

Dos hechos vandálicos sufrió Casa Azul en el 2021, con pintadas xenófobas y homofóbicas.

Al ritmo del pop de los 90 y 2000, los interventores adornaban las paredes y solo paraban para tomar un mate, bailar un estribillo pegadizo o, barbijo de por medio, charlar con algún amigo. Mientras tanto repartieron preservativos y geles lubricantes, y ofrecieron testeos rápidos y gratuitos de VIH.

Pasadas las 19:30, se encendió el micrófono y Lucero Pandora, artista, tarotista y representante del colectivo trans, leyó un poema que escribió con furia, según ella misma relató. "Nos quieren calladitas, a nosotras que le escapamos a una normalización que quiso ganarnos desde pequeñas. Quizás por eso nos tengan miedo, tenemos la hermosa capacidad de renacer en nuestro tiempo y forma contra toda una sociedad que no quiere que lo hagamos", vociferó frente a un acalorado público que asentía, aplaudía y acotaba palabras de apoyo.

Luego, interpretó versiones acústicas de las canciones "Hit me baby one more time" y "Rehab". El micrófono quedó abierto y fue el turno de Belén Schmid, más conocida como "Berlina". La artista de soul cantó dos canciones de su autoría.

Como cierre, pegaron una parte de la placa conmemorativa a Azul Montoro, que fue vandalizada en el primer ataque que recibieron en marzo, y pintaron la otra mitad faltante. Luciana adelantó que próximamente la repondrán con una nueva.

La frase más latente que quedó entre las pintadas de solidaridad ante los ataques continuos al centro fue: "Mi existir es resistir". Y así lo hacen las paredes de Caza Azul, como sus integrantes.