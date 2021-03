El rock puntano, de luto: murió "Pelusa" Espinosa

“Cuando me dicen Miguel Ángel no sé si me están hablando a mí. Solo dos personas me llaman por mi nombre y los identifico en el acto”, expresó en una de sus últimas entrevistas para El Diario de la República, Miguel Ángel Espinosa, más conocido como "Pelusa" que murió la noche de este sábado y dejó un dolor inmenso en la comunidad artística y rockera de la provincia.

Tras luchar contra una larga enfermedad, “Pelusa” le dijo adiós a su entrañable batería, que no dejó de tocar ni en los últimos días de su existencia. Su compañera fiel quedó en su casa, ahora legado de sus seres queridos.

Al instante que se conoció la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor, tristeza y repletos de recuerdos hacia Espinosa, que partió rodeado de amigos y colegas que lo ayudaron hasta el último minuto para afrontar la enfermedad que padecía.

Durante el 2020 y principios de este año, varios artistas se reunieron para organizar shows virtuales solidarios para juntar fondos y colaborar con las diferentes intervenciones a las que debió someterse.

"Ya de niño me asombró tu presencia y tu profesionalismo, siempre impecable, apasionado y frontal. Un músico auténtico y superlativo, admirado y respetado por sus colegas y amigos. Hasta el final te brindamos nuestro apoyo y afecto para que de algún modo aliviarte y hacerte sentir todo el amor que te teníamos. Sé que lo recibiste y te lo llevaste con vos", escribió Alejandro Aguilera al enterarse de la partida de su amigo, mentor y colega que lo acompañó desde los inicios tanto en su carrera musical como en su vida.

El baterista tenía 68 años y toda su vida mantuvo un vínculo estrecho con el rock local. Comenzó a incursionar en el ámbito musical a los 16 años, cuando empezó a tocar la batería y a los pocos meses ya estaba en un escenario desplegando su talento.

Si bien “Pelusa” no tuvo educación formal, se consideraba todo un autodidacta al que la curiosidad lo llevó por el camino del estudio y con el tiempo aprendió a leer música y a destacarse ante el resto hasta llegar a ser él uno de los mejores profesores de batería de la provincia.

“La Banda del Sargento Pepe”, “Los Watussi”, “Melodías del Recuerdo”, "Abrelata", entre otras, fueron unas de las tantas bandas de las que participó junto a su batería. Además, formó parte de la banda estable de Daniel “El Negro” Ferreyra y acompañó a Fabio González en más de una de las presentaciones de "Saxofo&co".

“Sin querer, en el ocaso de mi vida sigo haciendo música”, expresó el baterista en la última entrevista que le brindó al Diario en el 2018. Sin querer, dejó un legado entrañable en la comunidad rockera local.