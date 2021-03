Piden declarar animales no bovinos durante las campañas de vacunación

El 8 de marzo comenzó en San Luis la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis, y Senasa junto a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), piden a los productores que aprovechen la oportunidad para anotar también al resto de los animales que viven en los establecimientos. “Esta solicitud se debe a que muchas veces, cuando presentamos proyectos de las leyes caprina y ovina, para que ellos puedan acceder a fondos que les permitan crecer, nos cuesta contar con los datos certeros de la cantidad de cabezas que tienen. Esto es importante porque figurar en las planillas les da validez oficial”, explicó el presidente de la UEP, Juan Manuel Celi Preti.

“En el momento de elaborar la documentación para armar proyectos sanitarios se utilizan los datos que obtiene Senasa durante la primera y la segunda campaña, y muchas veces nos topamos con que son apenas aproximados”, dijo el funcionario, y agregó: “Esto representa un problema porque declaran solo las vacas, ya que es obligatorio, pero no asientan el resto de los animales. Entonces en las estadísticas figura una población menor, y en el momento de gestionar y pelear por los fondos para generar proyectos en la provincia, lamentablemente los números no se reflejan y no coinciden con la realidad”.

Celi Preti indicó que el único propósito es que figuren en algún registro, “queremos que desestimen la idea de que es para un fin impositivo. Algunos no declaran porque no quieren tener problemas, pero esto tiene que ver netamente con los planes sanitarios y de fomento a producciones en la provincia. Es simplemente llenar los casilleros de un formulario”, aseveró.

“A veces esos otros animales pertenecen a algún empleado y no al dueño del establecimiento, aún así hay que declararlos”, afirmó el presidente de la UEP.

Además, la Resolución Senasa N° 879/2002 establece que deben registrarse las especies detallando las categorías que figuran en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). “La recopilación de este dato es obligatoria y de utilidad a los fines estadísticos y epidemiológicos, por lo que se le asignará especial atención”, indica la normativa.

La UEP está presidida por el Ministerio de Producción y participan el INTA, el Senasa, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y representantes de asociaciones de productores caprinos y ovinos de la provincia.