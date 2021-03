En Villa Mercedes la venta de materiales para la construcción cayó un 70%

La demanda de materiales para la construcción cayó aproximadamente un 70% en la ciudad. Los empresarios del rubro aseguran que los factores por los que los clientes no compran son múltiples, y entre ellos destacan la inflación. Además, tienen faltante de stock de algunos productos, que consiguen en poca cantidad desde hace varios meses.



Sergio Pereira, propietario de un corralón en la calle Las Heras, explicó que, en diciembre, vendían unas cuatrocientas bolsas diarias de cemento y ahora únicamente entre ochenta y cien, a pesar de que atienden en horario corrido.



“Puede ser un tema económico, que también la gente haya salido de vacaciones o que utilice el dinero para otras cosas y si no hay obras grandes, tampoco hay un amplio consumo. No podemos decir que ponemos los precios altos y que por eso no vendemos, porque tenemos todo súper bajo. En la época de la cuarentena los vecinos se dedicaron a hacer refacciones en su domicilio y ahí parecía que estaba todo bien, pero ahora volvió a bajar”, analizó.



Además, señaló que lo que más está faltando actualmente es el hierro, el alambre, y especuló que también puede llegar a escasear la grifería por la falta del bronce. “Seguramente lo del hierro se solucione, porque lo van a llevar al precio dólar y ya hemos recibido algo, y va subiendo de valor todo el tiempo. Con el cemento pasa lo mismo, todos los meses aumenta. Sin embargo, tenemos la bolsa a 650 pesos, y creo que somos el lugar más barato en la ciudad”, recalcó.



Esteban Sergiani, vendedor de otro local de la zona Estación, mencionó que notaron que la curva de ventas comenzó a descender en enero y que por el momento no han recibido grandes pedidos. “El año pasado tuvimos un período bastante bueno para la mala expectativa que había por la llegada del coronavirus. Y lo que pasa ahora es que nos está costando mucho conseguir la mercadería”, aseguró.



Del mismo modo, también tienen dificultad para adquirir cerámica, losa, caños y grifería, que son otros de los productos que ofrecen al público para los interiores de las viviendas. “Ahora estamos viendo consumo de cemento y porcelanato”, dijo Esteban.



Otro de los empresarios, Néstor Gómez, sostuvo que, en su caso, la demanda bajó en un 70%. “Los precios están por las nubes y la gente no puede comprar, lleva lo justo y lo necesario. También está complicado el tema de los proveedores y las obras están prácticamente frenadas”, opinó.



Por último, sostuvo que se vuelve difícil mantener el stock porque no tienen muchos ingresos de dinero. “Por tantos impuestos y por la inflación, la gente ya no puede construir y prioriza pagar las cuentas y otras cosas”, agregó.



El desabastecimiento de materiales en los comercios locales se empezó a sentir con fuerza desde mediados del 2020 y se incrementó hacia finales del año. La incertidumbre por si se podría viajar para las vacaciones, por las restricciones que impuso la pandemia, hizo que muchas familias escogieran destinar sus ahorros para realizar refacciones y ampliaciones en sus viviendas, lo que generó un boom en la demanda de los corrales y demás negocios del rubro.