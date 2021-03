Ahora sí: en abril comienza a regir el estacionamiento medido

Después de la prórroga que estableció la Municipalidad en marzo, los vecinos y vecinas que estacionen en el micro y macrocentro deberán abonar. Y es que a partir del lunes 5 de abril comenzará a regir el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido y Ordenamiento Vehicular (Semov). Los usuarios tendrán que bajar una aplicación móvil para poder registrar el conteo, mientras que las personas que no tengan celular, deberán acercarse a los puntos de recarga.

La medida se hizo esperar. A principios del 2021, el Municipio anunció que en febrero comenzarían con el cobro, pero luego se pospuso. Finalmente ese tiempo terminó y, luego de Semana Santa, los mercedinos tendrán que salir atentos.

Gustavo Sosa, a cargo del Semov, recordó que la hora costará $20 y que para quienes utilicen la función móvil, los primeros diez minutos serán gratis. "En caso de que no tengan celular, no puedan descargar la aplicación o se queden sin batería, pueden determinar un pago puntual. Para ello deben notificarle al inspector. El paso siguiente es dirigirse a un puesto de recarga, avisar que no cuentan con los medios móviles y pedir una carga. En estos casos solo se podrá abonar una hora. No se puede fraccionar el tiempo porque no se va a poder corroborar cuánto se va a quedar la persona", añadió el funcionario.

Además, señaló que habrá más de 80 puestos para abonar. "Estos funcionarán en los multicash del Grupo Slots", explicó.

También aclaró que los usuarios que el mes pasado cargaron saldo y no se enteraron que el sistema entraba en etapa de prueba, serán retribuidos con el monto que compraron. "Hay muchos vecinos que cuando se enteraron en marzo lo del estacionamiento, hicieron una recarga pero luego no supieron que entraba en una etapa de evaluación. Como el Semov ya estaba apto para funcionar, se le descontó el saldo cada vez que lo usaron, es por eso que en estos casos puntuales se les devolverá la misma cantidad que abonaron", aseguró.

A diferencia del sistema anterior, este solo se aplicará en 130 cuadras del centro. Sosa contó que el alcance abarca las siguientes intersecciones: "Al sur desde calle Pringles y Potosí, al norte desde Córdoba y Coronel Iseas, al este por 9 de Julio y al oeste por Las Heras". Además, remarcó que quedan afuera la avenida Mitre, la Municipalidad y terminal de ómnibus.

Durante esta semana, las personas que tengan dudas podrán acercarse a la oficina que funciona en la Casa de la Cultura. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 20:30.

Por otro lado, el responsable del Semov dijo que el estacionamiento no corre para los motociclistas y contó que trasladarán las dársenas actuales a otro sector del centro. "Las zonas que estaban demarcadas sobre Lavalle en las intersecciones de Salta, Buenos Aires y Tucumán, así como las que funcionan en Edison y Mitre, van a pasar a Balcarce y General Paz, es decir a las calles en las que se pueden aparcar sobre una mano. Esto es para mayor seguridad y practicidad", aseveró.

Redacción / NTV