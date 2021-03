En 2 años, el valor de los huevos de Pascua subió hasta un 130%

Las góndolas están repletas con atractivos huevos de Pascuas, que con sus brillantes papeles llaman la atención de todos los clientes. Pero la inflación, como en casi todos los productos, no da tregua. En un relevamiento que hizo El Diario de la República por los supermercados de la capital puntana comprobó que en dos años el valor de estos productos aumentó hasta un 130 por ciento, como es el caso del huevo Kinder de 150 gramos, cuyo precio pasó en este período de $490 a $1.144.

En un año tan particular en que la economía se ve golpeada, la mayoría de las grandes cadenas busca atraer a los clientes con promociones y descuentos. Para encontrar los tradicionales huevos de chocolate en un establecimiento emplazado en los ingresos a la capital hay que adentrarse por largos pasillos. Allí hay ofertas del 50 por ciento en la segunda unidad en algunos productos, como por ejemplo, el precio regular de un conejo de Ferrero Rocher de 100 gramos que es de $590, pero si llevan dos se pagará por cada uno $442. También entran en la promoción marcas como Shot, Milka y Georgalos, entre otras.

Aquellos que opten por los que adentro traen juguetes para los más chicos, que son muy buscados, deberán contar con un buen presupuesto, dado que uno de 150 gramos ronda los $1.089 y el de 100 gramos está en $789. La presentación de Bon o Bon, de 110 gramos, está en $709.

Mientras miraba cada uno de los precios de los distintos productos, Marisa Aguilar contó que antes de comprar recorrerá los diferentes supermercados para buscar precios más accesibles, aunque no descarta la posibilidad de hacerlos ella en su casa. "Tengo cuatro hijos y si le compro uno a cada uno me quedo sin un peso", dijo la clienta, quien manifestó que el año pasado adquirió los moldes. "Creo que me conviene buscar una rica tableta de chocolate con leche, unos confites y hacerlos yo", manifestó.

Lo primero que se ve en un súper del centro si se buscan estos artículos son los papeles fluorescentes. Los amantes de los chocolates Tofi no se querrán perder la oportunidad de probarlos. Por $677,90 se puede adquirir uno de 115 gramos, aunque está la opción de llevar dos y pagar por cada uno $508,43. Lo mismo sucede con el de Bon o Bon: su precio regular del de 110 gramos es de $677,90, pero si compran dos la unidad les quedará en $508,43.

También están aquellos que tienen formas de conejo, uno de la marca anteriormente mencionada de 50 gramos cuesta $298, 99 y el precio con el descuento por cada uno de ellos es de $224,24. En este comercio las promociones estarán hasta el 1º de abril. El Kinder de 150 gramos sale $1.144,99; el de 100 trae muñecos de la película la Liga de la Justicia y cuesta $829,50.

En otra cadena del centro de la ciudad ofrecen rebajas si se compran dos productos iguales. Uno de 156 gramos de la marca Milka Oreo sale $699, con el descuento cada uno quedará en $419,40. También está la presentación de los tradicionales huevitos Kinder, que son muy requeridos por los chicos. El de 20 gramos sale $115,80, pero si quieren dos cada uno les saldrá $69,48.

En un establecimiento del centro puntano el huevo Rocklet de Bob Esponja y La Sirenita por 100 gramos sale $650, aunque con el 15 por ciento de descuento queda en $549. El del chocolate semiamargo de Águila, que trae 115 gramos, está en $870, pero queda en $739. El de Kinder versión Dinos, Hadas y Natoons por 150 gramos cuesta $1090, pero no entra en las rebajas.

El pescado, también más caro

El precio del pescado no deja de subir. Hace dos semanas su valor aumentó un 5 por ciento y los comerciantes esperan que haya otro incremento similar en estos días. En los locales admitieron que es normal que el producto sufra reajustes en estas fechas, pero aseguraron que ahora se suman los altos costos del combustible. El kilo de merluza rondaba los 530 pesos y el de salmón rosado llegaba a costar hasta 2.200.

El responsable de la pescadería ubicada en Maipú entre Lavalle y Bolívar, Favio Peréz, señaló que durante la Cuaresma los valores se mantuvieron, pero que tuvo que modificarlos debido a que los productos sufrieron un incremento del 5 por ciento. Además, manifestó que los proveedores en ese entonces ya le comunicaron que habría otra alza. "La suba de la nafta repercute en todos los rubros y nosotros no somos la excepción, pero es normal que para las Pascuas se retoquen los precios", dijo.

Al igual que pasa con otros artículos a la hora de llegar a la pescadería, los puntanos llevan lo justo y necesario. "Muchos vienen con el dinero contado, son pocos quienes optan por el kilo", manifestó Pérez.