La Escuela Generativa "Desaguadero" celebró su primer año de vida

Desaguadero estuvo de festejo, ya que ayer la escuela generativa, el primer establecimiento educativo de la localidad y que lleva su mismo nombre, cumplió un año desde su creación. Actualmente funciona en el Club Santa Irene y asisten alrededor de cuarenta alumnos. Cuenta con nivel inicial, primario y secundario. Los estudiantes de este último nivel obtienen el bachillerato con orientación en Educación Física.

El coordinador de la escuela, Mario Pavón, comentó que por la pandemia en 2020 dieron solamente dos semanas de clases presenciales, por lo que tuvieron que cambiar la modalidad de trabajo. “Recién nos conocíamos con toda la comunidad educativa, no fue fácil, pero tampoco imposible”, dijo.

Al no contar con una escuela propia en la localidad, algunos de los residentes iban a estudiar a Mendoza, debido a su cercanía, por lo que muchos de esos estudiantes no conocían sobre la historia y la cultura de San Luis. “Esta apertura fue importante porque les permitió a los ciudadanos de la zona aprender sobre su provincia”, precisó Pavón.

Resaltó que el año pasado participaron en los Intercolegiales Culturales. “Fue una buena oportunidad y nos ayudó mucho, ya que aprendieron sobre la flora, la fauna, entre otros temas. Muchos ni siquiera han salido de la localidad y es lo único que conocen”, resaltó.

Sobre cómo fue el reencuentro, el coordinador expresó que se prepararon con mucho entusiasmo y alegría, como así también poniéndose a punto para cumplir con el protocolo que les dio el Ministerio de Educación para el regreso a las aulas. “A partir de eso nosotros tuvimos que armar uno interno, esto se debe a que cada institución tiene diferente matrícula e infraestructura", señaló.

Señaló que el lunes comenzaron el nivel inicial y el primario, y ayer lo hizo el secundario. Trabajan de manera intercalada para cumplir con el distanciamiento.

“Los alumnos lo respetan lo mejor que pueden. Estamos felices de volver y más en nuestro aniversario. Nos hubiese gustado poder festejarlo, pero no quita que en otro momento se pueda hacer”, dijo Pavón.

Detalló que para conmemorar la fecha, los chicos realizaron actividades referidas al tema, como láminas con frases y recordatorios, entre otros modos que encontraron para homenajear a su escuela.

Con respecto a la virtualidad, resaltó que al principio fue complicado porque algunos no contaban con la conectividad necesaria, pero eso no fue un impedimento para que los estudiantes obtuvieran el material de estudio. “Se les imprimieron las cartillas de trabajo y se las alcanzamos hasta sus casas. Una vez por semana los profesores realizaban clases virtuales a través de WhatsApp, ya que algunas familias contaban con un teléfono celular y no con una computadora”, recordó.

Actualmente cuentan con cinco coordinadores disciplinares que se distribuyen en los distintos niveles. “Todos colaboran en las diferentes agrupaciones. Nadie está en un solo lugar específico. Estamos seguros de que este año más familias van a conocer nuestra oferta educativa”, acentuó y resaltó que uno de los proyectos para 2021 es crear el libro de Desaguadero, para que quede registrada la historia de la localidad.

Regreso en Merlo

“Estamos emocionados por volver a la presencialidad”, dijo la coordinadora de la primera escuela generativa de Merlo, que funciona en el Club San Martín, Cecilia Cometto, quien señaló que actualmente asisten unos 80 estudiantes. Además, precisó que es la primera vez que alumnos y docentes se verán personalmente, debido a que el establecimiento se inauguró el 1º de julio del año pasado y por la pandemia comenzaron a cursar de manera online.

Actualmente tienen dos agrupaciones de nivel secundario. La primera es la Escuela para Jóvenes con orientación en Educación Física y la segunda es el Bachiller con orientación en Turismo.