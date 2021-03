Selva Aguilera, la todoterreno que tiene el hockey provincial

Vive el hockey con mucha pasión. Cuando hace 13 años encontró este deporte, nunca pensó que el vínculo iba a ser tan fuerte. Hoy, con 35 años, el presente la encuentra como jugadora de Juventud, entrenadora de la séptima de La Torre y de las infantiles del Juve, además es árbitra. Una todoterreno que sueña con que esta disciplina siga creciendo día a día.

—¿A qué edad empezaste con el hockey y por qué lo elegiste?

—Cuando tenía 15 años, una amiga, Eli, me invitó a jugar al Club Anthares, en ese momento no era muy constante y tampoco muy buena en los deportes. Fui solo ese año y después no jugué hasta que en el 2008 me recibí de profesora de Educación Física, empecé a trabajar en las Infantiles de Juventud, pasado el tiempo arranqué a entrenar y jugar. Desde entonces jamás dejé el hockey.

Foto: Juan Andrés Galli.

—¿Jugadora, entrenadora y árbitra. ¿Si tuvieras que elegir con cuál te quedás?

—No podría elegir una de las tres, porque cada una me genera diferentes emociones, sensaciones y sobre todo alegrías. Muchas veces a nivel provincia me tocó elegir entre arbitrar y jugar, elegí arbitrar, tengo un compromiso extra con el arbitraje, ya que me encuentro cumpliendo la función de presidenta de la Asociación de Árbitros de San Luis.

—¿Qué significa el hockey en tu vida?

—Desde que arranqué en el 2008 con el hockey representa muchas cosas, muchas veces me perdí momentos familiares o con amigos por el hockey, ellos entienden mi elección. Así que creo que representa muchísimo en mi vida, explicarlo a veces no es fácil, porque lo que vivimos o sentimos dentro de la cancha o con el grupo no tiene explicación, vivimos muchos momentos que realmente no los cambiaría. El hockey me ayudó a crecer como profesional y sobre todo como persona.

—¿Cómo es un día tuyo con tanta actividad?

—Un poco largo. Arranco a la mañana yendo a trabajar a la Escuela Técnica, de Juana Koslay, salgo al mediodía, luego del almuerzo voy a los clubes. Lunes, miércoles y viernes como entrenadora en La Torre, con la categoría séptima. Martes y jueves como entrenadora de las infantiles de Juventud, y esos mismos días entreno con la Primera de Juventud. Después hay días que tengo reunión de árbitros. Y los fines de semana hago todo, soy entrenadora, árbitra y jugadora.

—¿Tu mejor partido como jugadora?

—Hay varios partidos que quedan en mi mente como jugadora. Pero el que más me acuerdo es en 2019, cuando jugamos la semifinal contra Caldenes, creo que fue el mejor partido de Juventud, jugamos tan lindo, prolijo y sobre todo en equipo, que es uno de mis favoritos.

—¿El mejor partido como DT?

—De todos tengo lindos recuerdos, pero del que más recuerdo es un partido de 2017, cuando jugábamos por el tercer puesto contra GEPU, se definió por penales (Shoot out) y lo ganamos. Creo que fue el mejor cotejo para nosotras porque ahí aprendimos a que todos los partidos son importantes, sin pensar por qué puesto jugás, ese día lo jugamos como una final y entrenamos para tal con esa actitud. Las chicas de ese 2017 se animaron a soñar y sobre todo a tratar de lograrlo, con entrenamiento, dedicación y compromiso.

—¿El partido que mejor arbitraste?

—Esta pregunta sí que es muy difícil, porque soy demasiado exigente conmigo y no soy muy objetiva. Considero que el mejor fue uno en 2019, en el Regional de Clubes que se jugó en San Rafael, ese torneo lo enfrenté con mucho compromiso, con objetivos súper claros y creo que salió muy lindo todo.

Foto: Juan Andrés Galli.

—¿Te enojás menos con los árbitros y los entendés más ahora que también te toca estar de ese lado?

—Sí, cuando empecé a arbitrar entendí un montón de cosas, sobre todo a darme cuenta que los árbitros también son personas y pueden equivocarse. Ahora me enojo, pero no lo expreso.

—¿Un sueño?

—Que el hockey de San Luis pueda crecer a nivel clubes, a nivel seleccionados, y a nivel árbitros. Para eso necesitamos de todos. Porque me gustaría ver a San Luis en lo más alto.

—Contame del invicto que tenés con la séptima categoría de La Torre. ¿Cuánto tiempo lleva?

—Para ser sincera no me había dado cuenta del invicto con la séptima de La Torre hasta que me preguntaron y analicé esa situación. No llevaba esa cuenta, sé que en 2018 y 2019 no hemos perdido ningún partido, las jugadoras iban cambiando porque a medida que cumplían años cambiaban de categoría, pero con las pequeñas mi objetivo siempre fue que ellas tengan sentido de pertenencia por el club, que sean un equipo, que sean solidarias, buenas compañeras, que se respeten, y sobre todo que disfruten de lo que hacen, los resultados se fueron dando por ellas, que siempre tuvieron compromiso con los entrenamientos y creo que eso es la clave de todo: compromiso y respeto.

—¿Si volvieras a nacer elegirías el hockey de nuevo?

—Sí, volvería a elegir al hockey.

— Completame la frase: Selva Aguilera es...

— Intensa, súper exigente y muy dedicada en lo que hace.