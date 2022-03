Selva Aguilera, la árbitra que vive por y para el hockey

Selva Aguilera respira hockey. Es árbitra, jugadora y entrenadora, aunque de esta última faceta se tomó un pequeño descanso. A los 36 años sigue desplegando su talento. Brilla en Juventud, pero también lo hace dirigiendo. Abrazó el arbitraje porque cada club necesitaba dos árbitros para jugar el torneo local. Empezó como una necesidad. Hoy es su gran pasión.

"A nivel nacional comencé en 2015, gracias al apoyo de Daniel de Santis quien fue mi coordinador de San Luis y confió en mí en su momento. Y actualmente tengo el apoyo de mucha gente de la región, quienes me han hecho crecer día a día en el arbitraje y como persona", comenzó diciendo Selva.

La necesidad y su valentía la llevaron a dirigir. Después le empezó a gustar. Ahora es su gran amor. "El arbitraje me dio y me da muchos amigos en diferentes provincias. Me hace crecer como persona, es una pasión, es una elección de vida, una de las mejores. Me llena el alma poder vivir tantas cosas vinculadas al arbitraje", aseguró con la misma seguridad que dirige.

Se define como muy exigente, le gusta que siempre esté visible el respeto, no solamente el respeto de las reglas del juego, sino que en el deporte los valores deben estar presentes. "Lógicamente que a veces me equivoco, pero busco corregir y mejorar siempre", dijo.

Es muy intensa, demasiado exigente, siempre trata de superarse, de ser lo más correcta posible. En San Luis está a cargo de los árbitros y siempre busca el crecimiento de la camada que viene.

"Las jugadas siempre quedan grabadas, muchas veces estoy mucho tiempo recordando las jugadas para buscar herramientas y así poder resolver de la mejor manera posible. Pero siempre estamos expuestos al error, está en nosotros salir rápido y seguir concentrados en el partido", aseveró.

Su día a día es muy movido. Por la mañana trabaja en la Escuela Técnica Nº 37, en Juana Koslay. Luego va al gimnasio, tiene entrenamiento en el club y una o dos veces a la semana tiene reunión de árbitros.

Cuándo le consultan qué faceta le gusta más: entrenadora, árbitra o jugadora, se toma un tiempo para responder, pero afirma con seguridad que el arbitraje va un paso adelante de la jugadora y la entrenadora.

Lleva ya varios años ligada al hockey. "Muchas veces dejé a mi familia en segundo plano por el hockey, por eso agradezco eternamente a mis papás, mis hermanos y sobrinos que me siguen y apoyan siempre, entendiendo cuando no estoy en un cumple, en el Día de la Madre, ellos son un gran pilar para que pueda seguir con esta disciplina", afirmó.

Sueña con seguir vinculada al hockey, para aportar y apoyar siempre. En seguir arbitrando y jugando hasta que el cuerpo, la mente y el corazón resistan.

Arbitró muchos partidos, pero a la hora de elegir su choque preferido se queda con la final que se jugó hace una semana en Río Cuarto, donde Urú Curé derrotó a GEPU. Fue un Regional de clubes. Siente que esa tarde hizo todo bien. "Fue emocionante ver dos equipos tan respetuosos y con tanto hockey. Me saco el sombrero por mi compañera de arbitraje Andrea Arce, quien es de San Rafael, es una gran amiga, creo que el partido salió hermoso y terminé emocionada, porque valoro la confianza y apoyo de todos los que hicieron lo posible para que esté ahí. No los puedo nombrar porque son muchos", sentenció.

Sabe que tiene mucho para dar. A la pasión y el amor que siente por el arbitraje les agrega mucho profesionalismo. No se conforma con lo que logró. Quiere seguir aprendiendo, no solo para crecer en lo personal, sino también para dejarle algo a la nueva generación que viene pidiendo pista y la tiene a ella como una referente.

Selva Aguilera vive por y para el hockey, disciplina que abrazó de muy chica y a la cual quiere seguir ligada por mucho tiempo más.