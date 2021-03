Vacunación: ya aplicaron el 40% de las primeras unidades destinadas a docentes

Las 5.400 dosis de la vacuna fabricada en china y de nombre Sinopharm llegaron a la provincia el pasado martes y el viernes por la noche el 40%, destinadas a docentes menores de 60 años —la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aún no la aprobó para mayores de 60—, ya había sido aplicado. Además de docentes, algunas dosis fueron destinadas a no docentes con enfermedades de base como obesidad y cardiopatías. “Ya hemos vacunado en el interior de la provincia y las ciudades más grandes. Inmediatamente que recibimos las dosis comenzamos a diagramar la distribución a los vacunatorios teniendo en cuenta a las personas que ya expresaron voluntad de recibirla”, dijo Rosa Dávila, coordinadora del Ministerio de Salud de la Provincia de San Luis.

Uno de los puntos de la capital en donde este viernes dispensaron la vacuna proveniente de China fue el Hospital del Oeste. Los docentes fueron citados el miércoles por mensaje de texto: “Certificado turno de vacunación. Recibirá la vacuna COVID-19 el 05/03/2021 a las 18:00 en Hospital del Oeste”, rezaba la comunicación. Los notificados comenzaron a llegar al centro de salud minutos antes de las 18 y se ordenaron en fila. “Me avisaron por mensaje el miércoles. La verdad es que estoy muy conforme con el manejo de la pandemia, veo otras provincias y San Luis está verdaderamente mejor. Mis padres ya fueron vacunados con las dos dosis de la Sputnik V y ahora me toca a mí. Es un gran alivio”, dijo Silvia Papaño, docente y vecina del centro de la ciudad.

La fila que, cerca de las 18, ya contaba con una treintena de personas que esperaban comenzó a avanzar y los futuros vacunados, a ingresar al recinto. Uno de los primeros en sentarse, descubrir el brazo izquierdo y ser inoculado fue Alfredo Leal. Casi un cuarto de hora después salió, ya vacunado, presto a dirigirse a su hogar. “Me avisaron el miércoles. No esperé más de 20 minutos para entrar. La verdad que no sentí nada, ni siquiera el pinchazo. Después me dijeron que esperara unos 15 minutos para ver si había alguna reacción adversa”, dijo Leal, que también es docente y vecino del barrio Amaro Burgos.

La vacuna Sinopharm tiene como ventaja logística que puede ser almacenada entre los 2°C y los 8°C, por lo que es “más sencillo diagramar la vacunación y trasladarla”, dijo Dávila. Otra de las ventajas es que la primera y la segunda dosis se aplican con el mismo componente. “Me dijeron que en 28 días me va a llegar la notificación para la segunda dosis”, dijo Leal. Y agregó: “Lo que me sorprendió fue que apenas me terminaron de vacunar me llegó otro mensaje de texto que certificaba que ya había sido vacunado”.

La vacunación continuará este sábado en el Hospital San Luis y en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) a los docentes menores de 60 años y “en los próximos días llegarán más dosis de la Sputnik V”, dijo Dávila. Una vez que las dosis provenientes de Rusia ingresen a la provincia, “se informará, a los que ya expresaron voluntad de recibirla, dónde se hará la vacunación a los grupos correspondientes”, explicó la funcionaria provincial.