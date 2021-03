Más de treinta jóvenes limpiaron un basural para crear un circo

Un grupo de amigos, algunos deportistas y otros artistas, decidió formar un circo social para divertir y entretener a todos los villamercedinos. Como no tenían un espacio físico, los jóvenes comenzaron a limpiar un sitio baldío ubicado en el barrio Lafinur, en la esquina de Eleodoro Lobos y Balcarce. Allí abundaba la basura por todo el predio, pero ellos erradicaron los desechos, limpiaron todo y empezaron a colocar sus elementos para entrenar e iniciar con el proyecto que llamaron Vallecirco. Comenzaron con los trabajos en noviembre del año pasado y ya realizaron varios espectáculos. Este domingo a las 19 habrá una función gratuita para todas las edades.

El terreno colinda con El Lago y durante varios años quedó abandonado porque no estaba claro a qué jurisdicción pertenecía, hasta que terminó por formarse allí un basural clandestino, según explicó Alexis Guzmán, quien vive justo enfrente y es el encargado de comunicación y asistente de escenario de la agrupación. "Antes era el hipódromo, después lo derrumbaron, posteriormente cercaron el parque con rejas y eso quedó excluido", dijo.

Los artistas se conocían con anticipación y siempre tuvieron la idea de hacer algo para demostrar su destreza y atraer al público, pero sin sacar réditos económicos, dado que cada uno tiene su fuente laboral y sus propios ingresos. "Este es un circo social que tiene áreas de ecología y medioambiente. Aprendimos a convivir con las plantas, a no invadirlas. Hicimos canteros con los escombros que había, los ordenamos", contó el joven. Luego, aclaró que su objetivo es llegar a la gente pero no por el precio de una entrada, sino para demostrar sus destrezas. "Después pasamos la gorra y cada uno aporta lo que puede. Y si no tiene, no hay problema", agregó.

Dictan talleres integrales de circo y enseñan todas las áreas del rubro, como acrobacia y malabares.

La obra se llama "Chancletófono", narra la historia de un objeto reciclado, que es un instrumento musical de viento hecho a partir de cañas que se golpea con una "chancleta" para que suene. Los payasos cuentan cómo es la construcción del elemento. "Después entran en escena los otros personajes, hay trapecio, malabares, slackline, que es una cuerda floja, y caminan por ahí a una determinada altura, hacen saltos, piruetas, muchas disciplinas circenses que son fabulosas. Dura aproximadamente 40 minutos y hoy va a ser a las 19", afirmó Guzmán.

Foto: Juan Andrés Galli.

Además de utilizar el espacio para la función, los amigos pretenden concientizar sobre la ecología. "Hacemos acopio de botellas de amor, incentivamos a los vecinos a que reutilicen los objetos, trabajamos con semillas y hemos hecho ferias; cada vez estamos más contentos por la respuesta de la gente", afirmó. También contó que en poco tiempo recibieron varias propuestas para futuras presentaciones. "Se nos abrieron muchas puertas, por ejemplo, el fin de semana pasado viajamos a Portero de los Funes a mostrar nuestro show y la Municipalidad de acá nos invitó a montar el espectáculo en la Casa de la Cultura", detalló el asistente.

Para que la puesta en escena no tenga errores, los integrantes ensayan los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18. Además, dictan talleres integrales de circo, en los que enseñan todas las áreas del rubro. "Los contenidos giran sobre acrobacia en la altura, con clavas, con pelotitas, en trapecio, entre otras disciplinas. Por eso necesitamos profesores que puedan enseñar. Los que cursan, después forman parte de nuestra institución", puntualizó.