Tello dirigirá el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

El árbitro Facundo Tello dirigirá el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate del próximo domingo en La Bombonera desde las 18 por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, según confirmó hoy la AFA.

Tello, de 38 años, se impuso en la designación ante el otro candidato, Patricio Loustau, y su único antecedente se remonta a un partido amistoso de verano del 21 de enero de 2018 cuando River venció a Boca por 1 a 0 con gol de Rafael Borré.

Boca obtuvo buenos resultados con Tello como árbitro, con 13 victorias, 3 empates y 1 derrota. River logró 5 triunfos, 1 igualdad y 3 caídas.

Su trabajo en el clásico entre San Lorenzo y Huracán, que finalizó con empate 1-1 en el Nuevo Gasómetro el sábado pasado, fue correcto.





Tello se impuso en la designación ante el otro candidato, Patricio Loustau. Foto: internet.



La programación completa para el próximo fin de semana es la siguiente:

Viernes 12 de marzo

19.15: Aldosivi de Mar del Plata vs. Central Córdoba de Santiago del Estero. Silvio Trucco.

21.30: Unión de Santa Fe vs. Gimnasia La Plata. Yael Falcón Pérez.

21.30: Huracán vs. Lanús. Andrés Merlos.



Sábado 13

17.10: Platense vs. Racing. Fernando Echenique.

17.10: Talleres de Córdoba vs. Vélez. Darío Herrera.

19.20: Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz de Mendoza. Patricio Loustau.

19.20: Defensa y Justicia vs. Newell’s Old Boys. Fernando Rapallini.

21.30: Estudiantes La Plata vs. Colón de Santa Fe. Ariel Penel.



Domingo 14

18.00: Boca Juniors vs. River Plate. Facundo Tello.

21.30: Banfield vs. San Lorenzo. Néstor Pitana.



Lunes 15

19.15: Rosario Central vs. Arsenal. Leandro Rey Hilfer.

19.15: Atlético Tucumán vs. Patronato de Entre Ríos. Andrés Gariano.

21.30: Independiente vs. Sarmiento de Junín. Mauro Vigliano.

Télam / AFA