Empleados volvieron a pedir por el horario corrido en comercios

Un grupo de veinte empleados protestaron el miércoles en el ingreso al Concejo Deliberante de San Luis en pedido de una legislación que establezca el horario corrido en comercios. Los trabajadores autoconvocados, que alcanzarían los cien, solicitan la eliminación del turno de trabajo cortado desde fines del año pasado.

Tras una breve manifestación con pancartas y bombos en las puertas del Concejo, los trabajadores entregaron una nota al presidente del legislativo comunal, Javier Suárez Ortiz, y ahora aguardan las novedades.

Según contó a El Diario Geraldine Lencina, una de las manifestantes, para los trabajadores del rubro los beneficios del régimen que piden serían múltiples. "Notamos desde mediados de marzo que pasadas las 19 ya no hay casi flujo de gente. También pedimos el horario corrido por la pandemia y el aumento de casos y por seguridad, ya que ha habido muchos hechos delictivos este último tiempo", enumeró.

A su vez, el horario corrido les permitiría ahorrar en gastos de transporte (algunos pagan cuatro pasajes diarios para ir y volver a sus hogares) y hasta les mejoraría la calidad de vida, dicen. "Queremos tener una rutina, poder hacer otras cosas aparte de estar en el trabajo. En el horario de la siesta no tenemos prácticamente tiempo, entre que llegás a casa, hacés la comida, comés, no te queda tiempo para nada y cuando terminás la jornada, son las 9, 10 de la noche y no tenés mucha posibilidad de tener una vida social", describió.

De alguna manera la protesta evidencia una crisis de representatividad en el grupo. Y es que aseguraron que acudieron tanto a la Cámara de Comercio como al Sindicato de Empleados, pero no obtuvieron ninguna respuesta. "Hablamos con todos, llamamos todo el tiempo, estamos en contacto, pero nadie nos define nada. Se juntan, se reúnen, pero no hay una definición concreta, por eso estamos acá", criticó.

El horario de corrido es un debate abierto en la sociedad puntana, originado por la pandemia el año pasado. Por las restricciones impuestas por el coronavirus, los comercios debieron adoptar el horario ininterrumpido para reducir la circulación de los vecinos. Pero una vez que fueron levantando restricciones, con el correr de los meses cada comercio eligió sus horarios: unos optaron por seguir sin modificaciones, mientras otros volvieron a cortar a la siesta.

En noviembre ocurrió la primera protesta de empleados para mantener la franja de 9 a 17. Poco después, en diciembre, la Cámara de Comercio publicó una encuesta, de la que participaron más de 6 mil vecinos, en la que un 84% opinó a favor del horario corrido. Allí la entidad aclaró que no tiene potestad para definir los horarios, ya que queda a decisión de cada comerciante.

Durante este tiempo también surgió la Asociación de Comerciantes, en disidencia con las decisiones de la Cámara, quien hace unos días propuso que cada comercio defina sus horarios, de 9 a 21. Los empleados quedaron en medio del debate. Lencina opinó que una legislación permitiría unificar criterios y evitar "la competencia desleal" que considera existe por las diferencias en los horarios.

