Un trío que ofrece "un lindo viaje" entre géneros

Negados a encasillarse en un solo género, el trío de Rayos Láser cambió de rumbo y en su último disco navegan entre el pop, que los marcó desde un inicio, y el rock, un género en el que incursionaron en la pandemia y le dio vida a “El reflejo”. Como un espejo de su viaje interno durante el encierro, su último material discográfico muestra una nueva cara del grupo cordobés, que nació entre mate y mate en una merienda de amigos.

Este viernes, a las 22, Rayos Láser se presenta en All Right para iluminar la noche puntana con un recorrido por su cuarto disco y algunas de sus canciones más conocidas. Tomás Ferrero, César Ceppey y Gustavo “El gringo” Rodríguez tocarán en San Luis por primera vez desde que crearon el grupo en el 2011.

“Vamos a hacer los ocho temas del último disco entero y canciones nuestras que no pueden faltar. Va a ser un lindo viaje. Estamos muy emocionados de poder ir a San Luis y con ganas de conocer a su gente que nos han pedido mucho que fuéramos y finalmente se dio”, dijo un cálido y entusiasta Tomás, cantante del grupo.

A diferencia de sus discos anteriores, este último lo hicieron íntegramente por separado, su realización fue entre marzo y septiembre del año pasado. Si bien al principio parecía caótico el tener que grabar sus partes en los estudios caseros que tenían en sus hogares, esto les permitió liberar y amoldar sus tiempos creativos sin la presión de estar pagando horas en un estudio o tener que acomodarse al ritmo de sus compañeros.

“Al final nos dimos cuenta que no solamente podíamos hacerlo, sino que estaba muy bueno, también porque le daba una libertad a cada uno de hacer lo que quería para el disco. No había presión ni otras personas viendo cómo estás grabando. Cada uno lo hacía en la intimidad de su casa y nos mandábamos tracks e ideas y así nos íbamos complementando”, explicó.

Tomás fue quien compuso casi el total de los temas de “El reflejo” y le dio voz al viaje que emprendieron los cuatro amigos cuando dejaron de lado las calzas de colores y las pantallas brillantes para traer un show reversionado y más sobrio.

“Hemos cambiado mucho entre disco y disco y cada uno tiene sus formas, sus letras y estética particular. Este fue mucho más rockero y distorsionado. La intención fue otra y por ende, la estética también. Yo creo que es cuestión de encontrar un punto justo y no dejar de ser Rayos Láser”, razonó Tomás. Y agregó: “No nos atamos a nada, a lo mejor el disco que viene cambiamos. No sé, no tengo idea que pueda salir”.

PARA AGENDAR

● DÍA: 2 de abril

● HORA: 22

● LUGAR: All Right

● ENTRADA: 600 pesos