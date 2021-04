Dos ladrones asaltaron un supermercado y huyeron tras disparar

Eran las 22:30 del jueves y estaban por cerrar cuando dos ladrones armados ingresaron al supermercado Oriente, ubicado en Aristóbulo del Valle y Juan T. Zabala, en la ciudad capital, y les exigieron a los empleados que estaban en la caja toda la plata que tenían. Tras lograr su cometido, y con el afán de amedrentar a clientes y personal del comercio, dispararon en dos ocasiones hacia el piso. Una de las balas rozó el pie de una empleada. Tras eso, huyeron a la carrera.

Los delincuentes, quienes tenían sus rostros cubiertos con tapabocas, ni bien ingresaron demandaron a los gritos que les dieran el dinero. Uno de los ladrones apuntó con el arma al encargado y a la cajera, todos ellos de nacionalidad china.

Tras arrebatarle la recaudación —unos $25.000— buscó la salida, pero su cómplice observó que otro de los empleados, quien caminaba por uno de los pasillos, tenía un iPhone, y se lo quitó.

Con el dinero y el teléfono en su poder, los dos ladrones salieron corriendo y subieron a un Peugeot gris oscuro en el que salieron a toda velocidad. Creen que en el auto los esperaba un cómplice.

El susto fue enorme para los tres empleados y para el único cliente que había, quien en ese momento pagaba la mercadería que había ido a comprar.

El encargado del local alcanzó a ver que los malvivientes escaparon por Aristóbulo del Valle rumbo al oeste. Luego habrían girado por San Juan hacia el norte, dijo el jefe de Investigaciones, subcomisario Ángel Pereyra. Ese departamento hace las averiguaciones.

Todavía aturdidos por los dos disparos, todos se preocuparon por el pie izquierdo de la mujer que atendía la caja, pero afortunadamente el balazo no impactó de lleno. Apenas la rozó y no le produjo una herida de consideración, a tal punto que no necesitó auxilio médico. Después, al hacer la inspección, hallaron y secuestraron un casquillo de pistola 9 milímetros, refirió Pereyra.

Un llamado al 911 alertó a la Policía y rápidamente llegó un móvil de la Comisaría 2ª, ubicada a dos cuadras del negocio. Por radio, los efectivos difundieron datos de la marca, las características y el color del auto en el que habrían huido los malvivientes, pero no pudieron dar con el rodado.

"Fue todo muy rápido, entraron con sus caras cubiertas con tapabocas, sacaron un arma y pidieron la plata de la caja. Nos apuntaron y después de que les dimos la recaudación hicieron dos tiros. Por suerte no hirieron a nadie", le contó a El Diario Wang Sheung Fu, de 29 años, encargado del local.

"Le quitaron el teléfono a un compañero que justo venía caminando hacia la caja. Ahí corrieron hasta un auto, subieron y salieron picando. Fue justo cuando estábamos por cerrar", narró el empleado, a quien los vecinos llaman "Leo".

"El negocio tiene sistema de cámaras propio, y se hizo la descarga y secuestro de las grabaciones. Resta ver las cámaras de monitoreo, hay cerca", refirió el subcomisario.