Desde el Alma, la academia de ballet internacional cumple una década de trayectoria

Todo empezó en un pequeño taller de folclore que dictaba la profesora Verónica Funes en el antiguo edificio de BAS XXI. Un puñado de alumnos y algunos objetivos por cumplir se mezclaban con el objetivo principal: enseñarles a los primeros valientes los pasos básicos de la danza tradicional. A medida que pasó el tiempo, el sueño y el objetivo mayor creció y hoy, a diez años de aquel momento, se transformó en Desde el Alma, la academia y compañía internacional que durante su década de vida logró representar al país en el mundo, formar bailarines de todas las edades y prevalecer gracias a la mente puesta en los proyectos a cumplir.

Aunque no habrá una celebración oficial, durante todo 2021 Verónica prometió que subirá diferentes proyectos audiovisuales que mostrarán el camino recorrido desde los inicios de la academia hasta el trabajo en la virtualidad que realizaron en 2020.

La directora describió este aniversario tan especial como un momento de mucha satisfacción. “Si tengo que pensar en todo lo que sucedió y transformarlo en sentimiento podría definirlo como un placer al ver crecer y evolucionar a todos los bailarines que pasaron por acá”, expresó.

Muchos de sus alumnos, que en la actualidad la acompañan en la compañía internacional o están a pocos pasos de recibirse de instructores de folclore, fueron aquellos niños y niñas que confiaron en ella cuando dictaba clases en un aula pequeña y prestada. Actualmente, Desde el Alma cuenta con 70 bailarines.

“Hoy se cumplen diez años desde que tenemos nuestro lugar, el estudio que nos ve ensayar, planificar y organizar todas las actividades que surgen como bailarines. Además, con el paso del tiempo, la academia se transformó en un lugar de contención para muchos chicos que se refugiaban en el folclore para salir de la rutina o de los problemas. A algunos los vi llegar en pañales y hoy ya son bailarines profesionales que muestran su talento al mundo”, agregó Funes.

Gracias a sus giras en el exterior, que comenzaron en 2015 por un proyecto que presentaron y que se perfeccionó con el paso de los años, los miembros de la compañía fueron nombrados más de una vez como “embajadores culturales” y reconocidos por el Senado de la Nación, el gobierno provincial y la Municipalidad.

“Estamos orgullosos por esa página de nuestra historia. Logramos representar las danzas típicas de cada región del país y de nuestra amada provincia”, agregó Verónica, quien recorrió junto a sus colegas Colombia, Puerto Rico, Rumania, Serbia, México, Portugal, Italia, entre otros países.

Al observar para atrás y encontrarse con aquella joven profesora que empezaba con sus clases, Funes hizo un balance y destacó el compromiso, no solo de ella, sino de sus alumnos, colegas y principalmente los padres que se reunieron para que Desde el Alma sea una familia artística con todas las letras. “No me imagino en otro lugar que no sea la academia y abrazo a mi yo del pasado que se animó a cumplir sus objetivos y no dejar que nada la detenga”, concluyó.