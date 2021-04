Diego González, el guardián de la noche estrellada

En un cajón, guardada como un tesoro, la cámara Pentax lo esperaba a Diego González para iniciar su curiosidad en la fotografía. En su infancia le llamó la atención el arte de las imágenes, y en la actualidad, con 41 años, dispone de diferentes técnicas que lo convirtieron en un profesional de la creatividad y el enfoque. Durante todos los viernes de abril, por las redes sociales de La Casa de San Luis, Diego subirá una nueva serie de fotos cada semana que se conforma con diez imágenes de su autoría.

Fotografía nocturna, retratos, naturaleza y la expresión corporal son algunas de las temáticas que el artista eligió para representar en la muestra. La primera serie que inau-

guró la muestra el viernes 2 tiene a la danza como protagonista; y el viernes pasado colgó una selección de imágenes de noche.

Es la primera vez que González realiza este tipo de muestra y expresó que lo entusiasmó el saber que “el público se amplía mucho más al estar en una cuenta pública porque las imágenes llegan hasta las personas que quizás jamás tuvieron acceso a una galería o recorrieron una muestra fotográfica”.

Diego no recuerda el momento preciso en que decidió incursionar en el rubro y considerarse como fotógrafo. Pero sí recordó que, cuando era pequeño, a los 10 años, al sentir entre sus manos la Pentax y encontrar en ella tantas maneras de tomar una imagen, comenzó a investigar y se fascinó con la idea de que a través de aquella caja negra con un obturador podría retratar miles de objetos, personas y paisajes.

“Siento que el bicho de la fotografía empezó a incubar en mí desde el momento en que compré mi primer rollo y ahorraba todas las monedas para poder revelar lo que capturaba”, agregó el artista, que desde hace cinco años se siente completamente profesional del género y trabaja para mantenerlo como su actividad principal.

La curiosidad y las ganas de no quedarse quieto y emprender nuevos caminos lograron que el trabajo artístico de Diego se amplíe por diferentes caminos. En la mayoría de sus trabajos la persona se vincula con la naturaleza para formar un paisaje aún más completo.

Al fotógrafo le gusta mucho la danza, y su forma de representarla es capturar a los bailarines en diferentes escenarios, ya sea frente al público o frente a un paisaje natural. “Cuando veo al bailarín interpretar su arte, siento que la música va dentro mío y en el momento preciso saco la foto. Luego, al verla terminada, veo cómo mi trabajo se sincroniza con lo que el artista realizó en el escenario”, agregó.

También captura fotografías tomadas durante la noche, en las que logra efectos naturales que no cuentan con mucha edición, algunas solo con el ojo sabio y talentoso de quien las toma.

Su amor por retratar la naturaleza comenzó en aquellos primeros años de infancia, cuando caminaba por las sierras puntanas junto con su cámara en busca de una imagen nueva. El mismo pensamiento ronda cuando se interna en los campos de la ciudad en plena noche para darle vida a las capturas que realiza a la luz de la luna. “Con este género encontré una pasión nueva que no conocía. Me gusta el desafío técnico que genera. En ese sentido, la fotografía nocturna me mostró un marco nuevo del entendimiento de la luz y me volqué por completo”, explicó González.

A Diego le gusta viajar, indagar y buscar nuevos caminos para lograr que el trabajo se fortalezca y no se estanque. “Cada vez que veo una imagen mía ya revelada o editada me fijo en lo que se puede mejorar en la próxima intervención. Siempre trato de evolucionar y que mi estilo mute para mejor”, concluyó.