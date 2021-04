Loreley Stang Holzer editó "Conectar", su primer disco

Vivir el momento, liberarse de la pesada mochila cargada de responsabilidades y culpas, y saber decir adiós cuando el amor lastima. Esas son algunas de las premisas que tomó, con base en experiencias propias, Loreley Stang Holzer para su primer disco, llamado “Conectar”, y que fue lanzado oficialmente la semana pasada.

Con un vestido blanco, las sierras provinciales de fondo, un ukelele y sobre todo una gran sonrisa y su pelo ondulado al viento, la joven hizo el videoclip del primer single del álbum llamado “Momentos”. Loreley aseguró que, cuando compuso el tema, ya tenía en su cabeza la imagen exacta de cómo quería plasmar en imágenes su creación.

“La canción habla de lo que yo pienso que es la vida. Me centré en los momentos que son impagables y que uno no se detiene a disfrutar, entonces desde esa base me puse a componer la música y la letra que fomenta a vivir cada segundo como si fuera el último y disfrutar lo sencillo de la felicidad. Después, grabarla fue bastante fácil porque lo único que tuve que hacer fue bajarla un poco a la realidad”, detalló la joven de 28 años.

Vivo hace tanto en la provincia que me considero una puntana más. Esta provincia me encanta". Loreley Stang Holzer, cantante y compositora.

En orden de aparición a “Momentos” le sigue “Canción de despedida”, un tema que narra el momento preciso en el que hay que tomar la decisión de separarse de una pareja; “Mochila”, que busca desterrar aquellas situaciones que generan cargas y llenarla de sentimientos y emociones positivas; y por último, “Desayuno”, otra canción de desamor. Todas ellas navegan entre los géneros pop, melódico, soul y R&B.

“Básicamente es un disco en el que aprendí a componer de manera muy personal, entonces cada tema que aparece está inspirado en cosas que me pasan y en experiencias tan significativas en mi vida que las hice canción. Es muy personal”, resumió la cantante, quien como estudiante avanzada de Psicología es muy buena analizando sus sentimientos y transformándolos en palabras.

Loreley nació en Buenos Aires, pero a los 15 años se mudó con su familia a Villa Mercedes. Al mismo tiempo comenzó su pasión por la música y el teatro y se inscribió en unas clases de comedia musical. Si bien se inclinaba por la actuación, nunca imaginó que el canto iba a ser lo que más la cautivaría.

“Ahí empecé a ver el mundo de la actuación, la danza y la música e hice mi caminito en este último porque me enamoré del canto. Me dediqué de lleno a eso y empecé a estudiar lírico en la Camerata de la Luna, de la que formé parte un tiempo. Después me empecé a abrir y me lancé como solista”, recordó Loreley.

La pandemia fue el empujón que necesitaba para subir un escalón más y animarse a componer. Del aburrimiento del encierro y las emociones contenidas creó “Conectar” y así fue que abrió una puerta nueva, la de expresarse a través de la música.