Regresan los legendarios Cheap Trick con un nuevo álbum

Cheap Trick regresa a la escena musical con su vigésimo álbum de estudio “In Another World”, producido por Julian Raymond, que incluye los sencillos "Light Up The Fire" y "Boys & Girls & Rock N Roll", que fue presentado en vivo en The Late Show with Stephen Colbert. “In Another World” está disponible a través de BMG en formato digital y CD y se lanzará en vinilo negro el próximo 4 de junio.



Fundada en 1974, Cheap Trick es una institución estadounidense indiscutible, amada en todo el mundo por su marca de pop rock & roll, que se identifica al instante y es enormemente influyente. La banda, Robin Zander (voz, guitarra rítmica), Rick Nielsen (guitarra principal), Tom Petersson (bajo), son verdaderos pioneros con una racha incomparable de melodías clásicas certificables, de "He A Whore", "California Man" y "Dream Police" hasta "Surrender", "I Want You To Want Me" y el single número uno del mundo "The Flame". En 2016, Cheap Trick fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento a una carrera de casi cinco décadas que les ha valido más de 40 certificaciones internacionales de oro y platino, una miríada de premios y honores de la industria, apariciones destacadas en más de 20 bandas sonoras de películas y ventas récord totales que superan los 20 millones.