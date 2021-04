Estrenan el unipersonal "Mamífera" en Casa Azul

Una obra que se ideó en plena cuarentena sale a la luz nueve meses después para romper mandatos y patrones sobre la menstruación, una situación natural a la que muchos no se animan a llamar por su nombre.

Con distintas denominaciones y algo de vergüenza, las mujeres ocultan su período menstrual y sus ciclos porque aún sigue siendo un tema tabú para muchas.

Pero Luciana García Camargo y Virginia Rosa se animaron a darle una vuelta a la sangre menstrual y a las contracciones del útero en “Mamífera”, el nuevo unipersonal que este viernes y el sábado se presentará en Casa Azul. Las entradas cuestan 300 pesos pero deben reservarse porque la capacidad del lugar es limitada.

En “Mamífera”, dirigida por Luciana y protagonizada por Virginia, los cuatro ciclos de la menstruación serán representados de forma artística con expresiones propias de la actriz y de la directora. El diseño y fotografía están a cargo de Martín Aragón.

“Hace nueve meses gestamos este proyecto que hoy parimos como si fuera nuestra criatura. Quisimos reivindicar el lugar que tiene la menstruación y dejar que sea un tema del que las mujeres no hablan u ocultan con otros términos”, expresó Luciana, que luego de dos años se animó a volver a la dirección.

La obra mezclará el teatro físico, propio de la directora que vinculó toda su carrera con esta rama del arte, y la performance que llegó de la mano de Rosa. “Le pusimos 'Mamífera' porque sentimos que todas somos animales y que, de cualquier manera que intentemos denominar nuestros cuerpos, siempre volvemos a que todas y todos venimos de un útero”, contó Camargo.

Además de compañeras de proyecto, Virginia y Luciana son primas hermanas, un lazo que también fue un motivo especial para que la obra se desarrollara. Durante la cuarentena —precisamente desde julio del año pasado— el vínculo familiar se fortaleció y creció en la virtualidad hasta que pudo concretar en un escenario.

“No es para nada ajeno que tengamos un lazo familiar que nos identifica. Esta obra también es para nuestras ancestras. Nuestras madres y abuelas que no pudieron y aún se niegan a llamar por su nombre lo que les sucedía en el cuerpo”, agregó la directora, que contó que gracias a esta obra de teatro, junto a su compañera viven un momento de “transición total". "Nos sentimos las guardianas de lo que le dejaremos a las mujeres que siguen después de nosotras”.

Luciana, además de directora, es actriz y docente. Durante diez años se dedicó a dar clases, pero sintió que este era el momento perfecto para volver a dirigir. “Ahora es cuando tenemos tiempo y eso a mí me generó una revolución hermosa dentro de mi cuerpo. Durante la cuarentena me di cuenta que tenemos el tiempo pero no lo usamos para crear. Sentí la necesidad de hacerlo y así nació la obra”, expresó la artista, que identificó este regreso como “amoroso, cuidadoso y placentero”.