Néstor Garnica se presenta en Merlo

Hace casi veinte años, el hombro de Néstor Garnica lleva la huella de su violín. Su carrera como artista la pasó con su compañero fiel que conoció de casualidad y aún lo acompaña como si formara parte de su propio cuerpo. El santiagueño llega hoy a la Villa de Merlo con dos actividades: la primera será a las 11:30 en el auditorio Casa del Poeta, con una charla en la que contará sobre su vida y trayectoria. Luego, a las 19:30, seguirá su curso hasta la Pulpería Urquiza (frente a plaza Sobremonte) para la presentación de su nuevo proyecto, “Criollo”. Las entradas para el show cuestan 700 pesos y son limitadas.

Como la gran mayoría de los artistas que tuvieron que reinventarse, Garnica dejó atrás sus conciertos multitudinarios con más de siete músicos en escena y eligió presentarse en formato trío. De esta decisión nació “Criollo”, una lista de canciones tradicionales del repertorio popular argentino en el que prevalecen gatos, chacareras y zambas, y donde el violín toma su papel protagónico.

“Volví a la vieja usanza. Subirnos al auto con el violín, la guitarra y el bombo legüero, y salir a la ruta en busca de nuevos escenarios que nos permitan presentarnos. Lo mismo pasó con nuestro repertorio. Elegí canciones que representan las épocas doradas del folclore, con grandes intérpretes que nos dejaron un legado superprovechoso”, expresó el artista.

El violinista aseguró que esta nueva formación le recuerda a sus comienzos. Néstor empezó a recorrer el país junto a su violín con tan solo 13 años y era en el auto de su padre donde pasaba gran parte del tiempo, con su instrumento bajo el brazo y un montón de ilusiones y expectativas que rememoró ahora, a sus 48 años.

Garnica conoció el folclore cuando era pequeño y el violín fue amor a primera vista. De niño, su abuelo y su padre escuchaban todos los domingos un programa de radio reconocido de Santiago del Estero, denominado “Alero quichua santiagueño”, conducido por el legendario Sixto Palavecino. La alegría que transmitía el programa y los talentos que pasaban por el dial entusiasmaron al pequeño Néstor para presentarse en el auditorio de Radio Nacional con su guitarra y su voz.

“Mi abuelo siempre me decía: 'Algún día te escucharé en el programa de don Sixto' y para cumplirle el deseo fui y me presenté. Conocí el estudio y empecé a ir todos los domingos”, recordó.

En una de las tantas visitas de Garnica al programa, se quedó solo dentro del auditorio y encontró entre los instrumentos el famoso violín de Sixto. “Sentía que me llamaba y me animé a tocarlo. De la nada salieron algunas melodías y detrás escuché la voz de don Sixto que me decía que tenía talento, que podía animarme a seguir”, expresó el artista.

Luego tomó clases y se largó a los grandes escenarios, y no paró hasta la actualidad. “Llevo en mi repertorio un tesoro que se llama 'Pisando mis amores', un gato que me enseñó Palavecino y hoy es pieza clave para cada concierto que me encuentre en el camino”, agregó Néstor, quien hasta en tiempos de tribulación no dejó de confiar en su talento musical.