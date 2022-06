Néstor Garnica grabó en Villa Mercedes

Guitarra, bombo legüero y violín es la combinación perfecta que Néstor Garnica utiliza en sus canciones y en su vida artística. Pero no solo de esos instrumentos se vale para realizar sus composiciones. Como le gusta decir, las “engorda” con más guitarras, contrabajo y dos líneas de voces que completan el cuadro musical.

El folclorista, intérprete y autor de chacareras y zambas de su tierra, llegó a San Luis la semana pasada para dar dos shows, uno en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes y otro en el Club Casino de Villa de Merlo. En su paso por la ciudad de la Calle Angosta aprovechó para grabar tres canciones en la Casa de la Música. Los temas serán parte de un disco de 12 tracks que verán la luz muy pronto.

Desde muy pequeño, la música formó parte de la vida de Garnica. Su padre, que tocaba la guitarra y cantaba, fue quien le enseñó a ejecutar ese instrumento. “Él me enseñó a querer y apreciar la música”, recordó.

Pero fue a los 12 años cuando conoció a su gran pasión: el violín. “Hace 40 años que lo toco. Empecé de chico, cuando fui parte de la delegación oficial de Santiago del Estero, que nos llevó a representar a la provincia por diferentes lugares del país", recordó el autor.

Para Néstor es difícil precisar hace cuántos años que se dedica a la música, pero sabe que el tiempo ha pasado con velocidad. En su carrera, dice, tuvo experiencias muy lindas: "No me puedo quejar. La música me ha llevado por toda la Argentina, por Europa y Latinoamérica, fue un camino hermoso”, sostuvo.

El músico, oriundo de La Banda, la populosa localidad de Santiago del Estero, pero que desde hace más de 20 años reside en Buenos Aires, se consagró en todos los festivales del país y del mundo a donde lleva su “Fiesta del Violinero”. En su paso por Europa, vivió en Alemania y luego se fue a perfeccionar varios años a Holanda. Luego regresó a la Argentina y se instaló en la Ciudad de Buenos Aires, donde vive con su familia.

En abril celebró sus 20 años como solista, que planea festejar con la edición del disco que contendrá las tres canciones grabadas en la Casa de la Música.

“Estamos muy contentos porque el lugar es muy profesional y nos sentimos muy cómodos", manifestó el santiagueño, quien grabó una chacarera instrumental, otra cantada y una canción de cuna que compuso para su tercer hijo, convenientemente llamado Santiago , de un año y medio. El tema, para violín, se llama "La siesta de Santiago”.

Los planes del “Violinero del tiempo” —el nombre con el que se lo suele nombrar para destacar la elegancia con la que interpreta el instrumento— son continuar en los escenarios y terminar el disco nuevo, que aún no tiene nombre, para promocionarlo. “Estos temas van a formar parte de una producción. El año pasado grabamos tres canciones más y queremos llegar a por lo menos 12. Después vamos a hacer una presentación oficial de todo el álbum y de todo el tiempo andado con esta agrupación”, afirmó.