Conflicto entre la Municipalidad y los empleados en Concarán

Los trabajadores de la Municipalidad de Concarán empezaron ayer un paro de 48 horas, que continuará el lunes, para protestar por el traslado de los delegados municipales, una medida que el gremio ATE considera arbitraria y sería un castigo encubierto por parte del intendente por su actividad sindical, según dijo el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica. El responsable de la Comuna, Facundo Domínguez, salió al cruce de la acusación del gremialista y sostuvo que no tiene fundamentos. Incluso anunció que enviará cartas documento a los empleados que no se presenten a trabajar.

Gatica dijo que otro de los motivos de la medida de fuerza es el reclamo de un aumento del jornal del personal que trabaja por día; la entrega urgente de elementos de bioseguridad (barbijos, alcohol en gel y ropa de trabajo) y una mejora en las condiciones laborales para los recolectores de basura.

La huelga es el resultado de la falta de respuesta a las solicitudes presentadas esta semana, en las que ATE pedía que se diera marcha atrás con la decisión de los cambios de destino de los representantes gremiales.

Según Gatica, existe una amenaza permanente de trasladar a delegados municipales a otros sectores con el pretexto de optimizar el servicio. “Un trabajador gremial del corralón, donde cumplen funciones setenta personas, fue trasladado a un área administrativa con la excusa de mejorarle la situación laboral. El intendente piensa que en ese puesto va mejorar el rendimiento del área”, precisó.

El sindicalista dijo que el cambio no debía hacerse de esa forma. Si bien reconoció que el Municipio tiene la facultad para efectuarlo, no está claro el motivo de trasladar justamente a uno de los delegados municipales entre setenta empleados. “Hay algunos que accederían a que los cambiaran de sector para mejorar su calidad en el trabajo, pero no son representantes del gremio”, señaló.

Los trabajadores también denunciaron que fueron amenazados con la quita de planes sociales a familiares de empleados municipales que tienen participación activa en las asambleas permanentes. “Un responsable del área Cultura fue hasta la casa de un empleado para decirle a su esposa, que está embarazada y tiene un plan social, que por culpa de su pareja, al estar en la reunión, le iban a quitar el beneficio. No creo que vaya a pasar porque lo maneja la Secretaría de Desarrollo Humano, pero así la intimó”, manifestó Gatica.

También piden el incremento de salarios para los empleados precarizados que cumplen sus funciones por día. “Son diez, tuvieron un aumento de 20 pesos por cada hora trabajada, son 6 horas por día, y esto hace que cobren 600 por semana y 2.400 pesos al mes”, detalló.

Además, requieren una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de recolección de basura. “Son camiones comunes que levantan los desechos en las bolsas; los empleados corren mucho riesgo, porque van sentados arriba de un tanque de gasoil o de la batería. Son vehículos sin ningún tipo de seguridad y no tienen luces. Además no les dan barbijo ni alcohol en gel, y tampoco la indumentaria correspondiente”, describió.

Los va a intimar

El intendente Domínguez anticipó que va a enviar carta documento a los empleados que no quieran asistir al sector de trabajo que se les designe. “Todo tiene un límite y si esto sigue así voy tener que pedirles permiso, como intendente, para entrar. No lo voy aceptar”, recalcó.

Según el jefe comunal, cuando asumió había como 50 trabajadores de más y para no despedirlos tuvo la necesidad de optimizar el trabajo trasladando empleados a distintos sectores del Municipio. "La única forma de mejorar la situación, en plena pandemia, fue reforzando con más personal los controles de tránsito y bromatológicos, para darles un mejor cuidado a los vecinos. Además esos cambios les mejoraron sustancialmente el sueldo", explicó.

La Municipalidad cuenta con 160 trabajadores entre planta permanente y contratados.