"Luis Miguel resurgió en lo profesional; ahora debe hacerlo en su vida"

S imilar al rey Midas, pero más poderoso. Luis Miguel convierte todo lo que toca o lo que tiene remotamente que ver con él en oro. Eso, combinado a la triada de talentos que despliega el escritor español Javier León Herrera, su pasión por el periodismo, por las letras y la historia, hizo que la trilogía "Luis mi rey", lanzada en 1997; su remake del 2018, "Luis Miguel: la historia", y el nuevo libro "Oro de rey" tuvieran un gran éxito. Más de 20 años después, el primero de ellos volvió a estar en las estanterías de las librerías de todo el mundo luego de que el mismo "Sol de México" decidiera que el material fuera tomado como guía para la primera temporada de "Luis Miguel: la serie". Nuevamente, el monarca desplegó su brazo y con su mano hizo oro.

Tras cumplir 50 años y con una vida cargada de excesos, descuidos y descontrol, "Micky" tuvo varios momentos en los que perdió brillo, como cuando se olvida una joya de oro a la intemperie. Sin embargo, si el mineral es puro, solo hace falta rasgar un poco la superficie, pulirlo y restaurarlo para que vuelva a brillar. Eso ocurrió con el ídolo de la música romántica, quien por varios años hizo pensar que tan solo con cantar unas estrofas podría tomar el lugar del mismísimo centro en el sistema solar.

El libro "Oro de rey", de Javier y su coescritor Juan Manuel Navarro Salinas, que fue lanzado este año, retoma la historia donde la dejó la primera temporada de la serie, luego de la muerte de "Luisito Rey", el padre de "Luismi", hasta la actualidad. Es un recorrido por 28 años cargados de romances, enfrentamientos familiares, excesos, hits número uno, discos de oro y, sobre todo, dolor. Además, en él refresca varios interrogantes de la vida del artista que ya había aclarado en sus escritos anteriores. ¿Por qué es tan reservado?, ¿quiénes fueron sus grandes amores? y ¿qué pasó con Marcela Basteri, su mamá?

Si bien muchas de las canciones del Frank Sinatra del habla hispana, como lo describe Javier, están dedicadas al romance, otras son para su madre. ¿Cómo olvidar a ese joven "Luismi" sentado en la playa mirando al mar en el videoclip de "Tengo todo excepto a ti", a cuatro años de la desaparición de Marcela?, ¿o con "Yo sé que volverás"?, que representaba una fantasía del cantante, ya que, según detalla la trilogía de libros, Luis Miguel sabía que Marcela no iba —tampoco podía— a regresar nunca más.

En una videollamada para Cooltura, con su imagen fundida en una estantería de madera repleta de sus libros y un té entre las manos, Javier desmintió algunas de las historias casi fantásticas que se le adjudicaron al artista, reflexionó sobre las situaciones que lo han llevado a estar solo y en la quiebra, y sobre cómo logró resurgir y volver al frente de batalla subido a un majestuoso caballo, digno de un rey.

—¿Cómo fue que Netflix decidió usar "Luis mi rey" como base para la serie?

—Sucedió a principios del 2017. Fue una grata sorpresa porque "Luis mi rey" para ese entonces cumplía 20 años. Yo sabía que había un reconocimiento positivo por parte de Luis Miguel, por fuentes y personas allegadas, aunque en aquel momento cuando se publicó no hubo una situación explícita, pero sí sabía que se había sorprendido gratamente de la profundidad y del rigor del trabajo. En ese entonces estaban precisando de un plan de rescate para relanzarlo profesionalmente y desde el punto de vista personal estaba atravesando una racha complicada, por decirlo así. Uno de los proyectos que se plantean es hacer una serie biográfica y es ahí cuando él solicita que sea mi libro el que sirva de base.

—¿Qué te motivó a hacer el primer libro y qué te impulsa ahora a seguir escribiendo sobre Luis Miguel?

—En el primero me motivó una triple vocación que yo tengo desde adolescente: mi condición de periodista y comunicador; en mi vocación literaria como escritor, "Luis mi rey" fue mi ópera prima; y, finalmente, mi pasión por la historia, porque de alguna forma los periodistas somos los historiadores de la actualidad. A finales de 1995 estaba de reportero freelance en Miami y me vine a España de vacaciones. Ahí fue cuando me enteré de que tenían problemas con las cenizas del papá de Luis Miguel, algo que me llamó la atención. Me desplacé hasta Cádiz para investigarlo, con la intención de hacer un reportaje. Ahí conocí a mi colega Juan Manuel, porque él destapó la desaparición de la mamá. Luego, la motivación ha sido por un seguimiento de muchos años, hasta que el estreno de la serie provoca un nuevo interés y entonces pusimos muy sobre el tapete esa asignatura pendiente de cubrir el vacío que quedaba en la línea cronológica del primer escrito. Además, la historia sigue teniendo unos ingredientes narrativos interesantes y por eso no es casualidad que haya tenido tanto éxito la primera temporada, como esperemos que lo tenga la segunda.

—En "Oro de rey" confirmás la muerte de Marcela, la madre de Luis Miguel, en 1986.

—No es de ahora, en "Luis mi rey" ya sabía esa información. Por una serie de circunstancias tuve la suerte de acceder a una documentación y unos testimonios que no dejaban lugar a ninguna duda de lo que había sucedido. En mi primer libro se esboza de una manera muy sutil, pero en el remake del 2018, "Luis Miguel: la historia", no hubo ninguna sutileza cuando yo digo que Marcela Basteri, desafortunadamente, adverbio que siempre subrayo, falleció en 1986 aquí en Madrid y no va a aparecer nunca. Hay que hacer una especie de homenaje a su memoria, porque fue una gran mujer y una madre muy querida, y el mejor favor que se puede hacer por sus hijos, no tanto por Luis Miguel, sino por sus hermanos, es olvidarse del asunto, porque yo sé fehacientemente que eso le provoca un inmenso dolor a la familia. Hay que dejar descansar a Marcela y dedicamos un capítulo a manifestar nuestro profundo desacuerdo con todo ese espectáculo que se viene realizando con base en la existencia de una señora en las calles de Buenos Aires que desde el minuto uno se sabe que no es ella. Eso pareció no importarles a algunas personas para armar un espectáculo.

—Cuando Luis Miguel vino a cantar a San Luis se dijo que no era él quien estaba en el escenario, ¿cuántas cosas así te llegaron y cómo haces para diferenciar realidad de fantasía?

—Lo supimos en su día, pero honestamente no le damos importancia ni credibilidad a este tipo de episodios y lo pasamos muy de puntillas o, en algunos casos, lo ignoramos directamente. Son cosas que no tienen fundamentos. Uno de esos chascarrillos dio lugar a una anécdota muy curiosa que sí está en "Oro de rey", precisamente la que origina el titular del EP que hizo llamado "América en vivo", no la quiero espolear pero sí invitar a que la gente lo lea porque la idea de ese disco fue inspirada en una de esas tantas veces en que la prensa inventó que había muerto.

—¿Creés que el halo de misterio que lo rodea fomenta estas historias?

—El hermetismo de Luis Miguel se entiende bastante una vez que uno lee sobre todo este último libro, porque es esta línea cronológica en la que esto se acrecentó y la verdad es que no responde a ninguna de las teorías sobre si hay un planteamiento de mercadotecnia detrás. Simplemente obedece a que es un ser humano que se tiene que enfrentar en la vida a determinados episodios y a las propias reacciones que puedes tener como persona desde el punto de vista psicológico. Así se desarrolla una personalidad más introvertida, hermética y antisocial, si se le cabe, y con mayor inseguridad a la hora de exponerte a los medios de comunicación por el temor de que puedan salir temas a los que no te quieras enfrentar. Eso obviamente genera ese halo de inaccesibilidad y desde el punto de vista de su carrera en algún momento dado le puede haber beneficiado, obviamente.

—Hugo López, su representante argentino, ¿fue realmente como un padre para él, como muestra la serie?

—Su influencia fue muy positiva y la verdad es que es una pena que se fuera tan rápido; su muerte fue apenas a un año de la de Luisito. Él tenía un doble efecto positivo para Luis Miguel: por una parte, lógicamente, el profesional, ya que era un manager excelente; luego, era ese apoyo necesario, esa persona capaz de contradecirlo para encaminarlo y él encontró en Hugo a alguien en quien poder sostener esa huella de abandono de la figura paterna que se produce con la ruptura de la relación con Luisito y luego con su muerte. Es una pena que se fuera y eso provocó cierto temblor en todo el entorno de Luis Miguel, y la prueba es que al final costó retomar su carrera. Además, se tomaron algunas decisiones de las que estoy convencido que si hubiera estado Hugo hubieran sido tomadas de otra manera. No ha vuelto a tener un manager con esa categoría, con esa seriedad y determinación.

—En "Oro de rey" dejás en claro que los referentes paternos de Luis Miguel, Marcela y Luisito, no llegaron a los 50, mientras que Hugo, por poco. ¿Cómo encontró esa edad a Luis Miguel, sin ningún tipo de referente?

—Esa es la clave para entender por qué llega a esa situación tan complicada en el 2015, cuando tiene problemas personales y económicos. Llega un momento en que hay que pedir ayuda. Él siempre demostró una enorme resiliencia para todo lo que le ha tocado vivir. En ese momento fue cuando se vio que necesitaba una ayuda, que afortunadamente le llegó y en el libro contamos con detalle cómo sucedió. De lo que se trata es de empezar a solucionar los asuntos a nivel privado y resurgir con fuerza en lo profesional. Ya vimos que el resurgimiento fue total y absoluto con la serie, el disco y la gira. Ahora hay que seguir con su vida privada, pero para eso tiene que haber total discreción. Ojalá así sea y dentro de muchos años, en los próximos libros, lo podamos contar