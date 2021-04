La Toma tendrá señales para chicos con autismo

“Estábamos en el centro comercial de San Luis con Lautaro después de estar en los jueguitos, esperando las hamburguesas, de repente entró en crisis, casi nunca le sucede, empezó a moverse de adelante hacia atrás, le dije que no lo hiciera y golpeó la mesa. Había dos mujeres mayores que miraban esa secuencia y las escucho decir 'la enseñanza debe venir de la casa'. Pensaban que era un berrinche, me levanté y les dije 'mi hijo sufre del Trastorno de Espectro Autista (TEA), no lo puedo controlar y se va a tranquilizar enseguida cuando le sirva la comida'. Ahí me di cuenta de que a la sociedad hay que concientizarla, se tiene que adaptar y no juzgarlos”, contó Cristina Díaz sobre un episodio que vivió hace dos años. Eso la motivó a involucrarse para que la gente de La Toma, donde vive con su hijo, conozca más sobre el TEA.

Por eso, la semana pasada festejó que el Concejo Deliberante de la localidad aprobara por unanimidad una ordenanza que contempla la implementación de un programa de señalización inclusiva para personas con ese trastorno, que se aplicará a través de pictogramas, que serán obligatorios para los espacios públicos, establecimientos educativos, bares y restoranes. Los demás comercios se podrán adherir.

El TEA es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y se socializa con otras, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. “Comienza en la niñez y dura toda la vida, los individuos que lo padecen son excelentes pensadores visuales, lo que significa que comprenden y asimilan mejor la información que se les presenta de manera visual”, explicó la presidenta del órgano legislativo comunal, Belén Giménez Salas.

Lenguaje de señales

La legislación plantea que existan pictogramas para que las personas con TEA conozcan dónde queda determinado sitio o saber qué pedir en una carta de comidas en un restorán, por ejemplo.

“Los pictogramas representan esquemáticamente un símbolo, objeto real o una figura. Deben aplicarse para facilitar la comprensión del deseo del individuo con el que estamos tratando. Algunos llevan letras y otros, números”, detalló.

“Colocaremos los pictogramas en los lugares que estableció la ordenanza y luego invitaremos a los demás comercios por si se quieren sumar”, describió.

En la Semana de Concienciación sobre Autismo, del 5 al 9 de abril, colocaron el primer pictograma en la Escuela Generativa Club Deportivo Pringles Socios Fundadores, a la que Lautaro, de 19 años, asiste como oyente.

Cristina Díaz es la representante de Autismo La Toma Red Federal. “Estamos muy contentos con la aprobación de la ordenanza, son muy pocos los lugares que tienen una legislación así, Villa Mercedes y ahora La Toma. San Luis se quiere adherir y sería importante que se sumen más localidades, para demostrar que los chicos no están solos”, resaltó.