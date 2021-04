San Luis otra vez premiada internacionalmente por sus políticas digitales

No es la primera vez que la provincia recibe reconocimientos internacionales por sus políticas digitales y por las herramientas que diseña para agilizar el acceso a las políticas públicas. Y este año no fue la excepción: las plataformas Aprendo Igual y Vigilancia Epidemiológica 3.0 recibieron preseas de plata en el certamen WSIS Prizes 2021, con la expectativa de poder sumar un oro en la premiación de fines de mayo.

Las aplicaciones puntanas obtuvieron nominaciones para este 2021. Aprendo Igual se destacó en la categoría de E- Learning, y Vigilancia Epidemiológica 3.0 en la categoría E-Science.

“Todo premio y distinción nos llena de orgullo, pero estos dos premios son muy significativos porque no solo premian al desarrollo científico tecnológico, sino que también es un reconocimiento a toda la sociedad, a la comunidad educativa, a los equipos de salud, que hacen uso día a día de estas aplicaciones en época de pandemia”, remarcó la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos.

“En el caso de Aprendo Igual, nos acompañaron el Ministerio de Educación, docentes, alumnos y padres; mientras que con Vigilancia Epidemiológica el acompañamiento del Ministerio de Salud, médicos y agentes sanitarios, y el uso de la aplicación por parte de toda la sociedad”, sostuvo.

La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, The World Summit on the Information Society (WSIS), recibió este año más de 1.200 postulaciones de distintos lugares del mundo, de las que se seleccionaron las 20 más innovadoras en cada categoría. Entre esas nominaciones estaban las 4 iniciativas puntanas, que pasaron por un proceso de votación pública y que determinó las 5 iniciativas campeonas (premio de plata) de cada categoría.

Tras ese paso, un grupo de expertos seleccionará la iniciativa ganadora, que obtendrá el premio WSIS 2021 (premio de oro) que será anunciado en mayo del 2021.

San Luis ya se alzó con el máximo galardón en otras 4 oportunidades: uno en la edición 2012 por la Red de Estaciones Meteorológicas; luego por Balance Cero, en Medioambiente; después por Epidemiología Panorámica, en Salud; y finalmente las Escuelas Generativas, en 2019, en la categoría Educación.

También fue distinguido con 4 premios de plata en estos últimos años: Programadores 4.0, aplicaciones para la seguridad ciudadana (Comisaría Virtual y Alarma Puntana), Digitalización 3.0 y Científicos 3.0.

