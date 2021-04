Leslie Lucero y Leandro Paris, convocados para el Sudamericano

Leslie Lucero y Leandro Paris fueron designados para integrar el equipo argentino que participará en el 52º Campeonato Sudamericano de Mayores, del 14 al 16 de mayo en el Cenard, Buenos Aires. Lucero estará en 100 metros llanos y en la posta femenina 4x100; y Paris se medirá en 400 metros llanos e integrará el relevo masculino 4x400 y la posta mixta 4x400 metros.

También está como suplente Bruno de Genaro en 400 metros con vallas, y deberá estar atento porque podría ser convocado.

Leslie Lucero (24 años) integrará por primera vez la Selección Argentina. La velocista reside en Córdoba y tiene como entrenador a Gonzalo Guevara. “Mi mamá y mi papá me mandan mensajes a cada rato diciéndome que están orgullosos y que por favor me cuide por el tema de la COVID-19. Están preocupados por eso. También Mayla (Rosales) y Juliana (Menéndez) me escribieron mensajes re lindos. Fueron con quienes yo empecé. Y mucha gente que no conozco me escribió para felicitarme”, contó Leslie.

La velocista, quien viene de bajar su marca en 100 m (12'12") y en 200 m (25'24") en el Nacional, contó cómo se enteró de la citación: “Después del 100 m en Concepción del Uruguay, Jorge (Niño, entrenador de la delegación sanluiseña) me dijo que estaba siendo observada por los entrenadores de la CADA; y el domingo él me confirmó que iba a estar. Yo lo pregunté varias veces porque no caía. 'Sí', me decía. Y ahí lo abracé y estaba re contenta. Aún así debía salir el boletín con la convocatoria. Yo seguía como precavida. Y cuando eso ocurrió, ahí empecé a creer que esto era real”.

En cuanto a sus objetivos, la puntana dijo: “Estoy concentrada en el entrenamiento, en el proceso. Sé que si hago bien eso, bajaré la marca y llegarán los resultados".

Leandro Paris (26 años) tiene una vasta experiencia representando al país. “Esta citación es una caricia al alma. Estoy muy contento. En todo este tiempo tuve lesiones, problemas personales; y saber que estoy firme, que sigo de pie, corriendo fuerte y dándolo todo me llena de satisfacción. En Concepción del Uruguay fue mi primera carrera después de más de un año. Hice una muy buena marca, con condiciones climáticas adversas, y creo que puedo mejorar mucho más”, subrayó.

De Genaro. En 400 metros con vallas.

Actualmente, Paris está con coronavirus. “Recibí las dos noticias el mismo día: que estaba convocado y que era positivo para COVID-19. Tenía un sabor agridulce, pero fue solo ese día. Después puse la cabeza en el entrenamiento invisible, es decir la comida, hidratación, el descanso. Me centré en eso y lo negativo lo dejé a un lado”. Y continuó: “Solo un día la pasé mal, con dolor de cabeza y cuerpo, fiebre; y al otro día perdí el olfato. Pero después estuve bien. Ya llevo varios días de encierro y el jueves (por mañana) tendría el alta”.

Sobre si esa situación pone en riesgo su participación en el Su-damericano, Paris explicó: “En cuanto a los entrenamientos no hay preocupación porque en velocidad son muy pocos los detalles a mejorar en un mes; y en la capacidad física no influyen estos días sin entrenar. Lo que sí debo esperar son estudios respiratorios y cardíacos que haré cuando me den el alta. Si eso sale bien, volveré con todo a los entrenamientos”.