Afirman que la UNSL no actualizó los protocolos para la presencialidad

El Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (Sidiu) cumple esta semana con un cese de actividades presenciales en la UNSL y la Escuela Normal Mixta, una medida de fuerza convocada por el gremio para reclamar por incumplimientos en la actualización de los protocolos contra la COVID-19, exigidos para la asistencia a las aulas.

La secretaria general del Sidiu, Jimena Juri Ayub, dijo que hace más de dos semanas que no registran avances en el establecimiento de parámetros mínimos necesarios para la concurrencia física a los edificios, según lo establece el acuerdo Paritario Nacional de la Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de Nivel General.

“El acta firmada a principios de marzo indica que cualquier regreso a la presencialidad debía hacerse en acuerdo con la paritaria de nivel particular, algo que no ha ocurrido, sobre todo en la Escuela Normal Mixta, donde hay una mayor concurrencia de estudiantes. Es una situación que nos preocupa mucho en pleno auge del coronavirus”, sostuvo Juri Ayub, quien agregó que, inclusive, en el colegio preuniversitario de la UNSL no hay procedimientos claros ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19.

Según la dirigenta gremial, la paritaria nacional fija una revisión de los indicadores actualizados para determinar la conveniencia o no de realizar actividades presenciales, un procedimiento que —según afirmó— no fue cumplido, pese al alto riesgo sanitario que atraviesa la provincia y en particular la capital puntana, que al 15 de abril presentó un índice de casos mayor a 4,5, contra un 1,2 correspondiente al año pasado.

Sidiu convocó a no realizar actividades presenciales durante toda la semana.

“Los indicadores a la fecha para la ciudad de San Luis están superados ampliamente, que es lo que demostró esta semana el Comité de Crisis. Si los valores que tenemos en la actualidad hubiesen sido registrados el año pasado, hoy estaríamos todos encerrados. Es indiscutible que los docentes prefieren la virtualidad y por eso iniciaron las clases, pero la situación que tenemos ahora no es la misma que hace un mes. Es necesario sentarnos a discutir seriamente sobre la presencialidad, porque ponemos en riesgo a los estudiantes, los docentes y sus familias”, aseguró Juri Ayub, quien recordó que el cese de actividades bajo esa modalidad en la UNSL y la Normal Mixta comenzó el lunes y se mantendrá hasta mañana.

Problemas de conectividad

Otro de los puntos conflictivos que mencionó la secretaria general del Sidiu fueron los problemas de conectividad en la Escuela Normal Mixta, donde se convoca a los estudiantes a las aulas para mantener clases virtuales con los profesores sin garantizar el funcionamiento del servicio de internet.

“Es un problema serio porque cuando no hay conexión los alumnos pasan a tener horas libres y hay que estar controlándolos de manera constante para que cumplan los protocolos de distanciamiento. Estamos poniendo una carga sobre las espaldas de esos estudiantes de distintas edades, y más allá de que puedan o no comprender la gravedad de la situación, la principal responsable es la institución”, indicó Juri Ayub.