Condenaron a perpetua al acusado del homicidio de Jorge Eyherabide

Por un momento su cara no se inmutó, pero luego le sobrevino un hondo suspiro y se tomó la cabeza con las manos. Aislado en el penal por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, a Samuel Nuarte Bianchi le pidieron que se colocara el barbijo para retirarse a su celda. Allí estalló en llanto. Un minuto antes, la Cámara del Crimen 2 de San Luis lo había condenado a cadena perpetua por el homicidio de quien fue su patrón, Jorge Eyherabide, entre finales de julio y comienzos de agosto de 2018. En sus últimas palabras ante el tribunal, el ahora condenado sostuvo su inocencia y aseguró que no le haría daño a nadie ni por todo el dinero del mundo.

Nuarte Bianchi, que tiene 26 años, fue condenado por el delito de homicidio agravado por alevosía y por criminis causa, es decir, que asesinó para ocultar otro delito, que habría sido quedarse con pertenencias de a víctima, que era productor rural.

Este jueves la Cámara del Crimen 2 de San Luis clausuró la etapa probatoria del juicio y los alegatos y sentencia debieron desarrollarse de manera virtual por un caso de coronavirus entre los integrantes de la defensa

La abogada Viviana Martínez, representante de la familia Eyherabide, fue la primera en alegar, con algunas críticas a la investigación. Enumeró, entre otras cosas, que tanto la Policía como el juez instructor no ahondaron en otras hipótesis o líneas y que nunca se llevó a cabo una inspección ocular en el campo de la víctima.

También expresó el deseo de la familia de llegar a la verdad de lo ocurrido y a tener justicia sin que pese sobre sus conciencias que se haya condenado a alguien inocente.

Luego, el fiscal de Cámara, Fernando Rodríguez, aseguró en su exposición que el debate oral dejó más certezas que dudas sobre la autoría del hecho, y aseguró que quedó probado que el móvil del crimen fue por motivos económicos.

Si bien admitió la escasez de pruebas materiales, destacó que los elementos con los que se envolvió el cadáver, arrojado al dique Saladillo, entre ellos bolsas de arpillera y alambre, fueron tomados del propio establecimiento del hombre asesinado.

Al momento de solicitar una pena, dijo que el crimen por el que se acusó a Nuarte Bianchi no cabía otra posibilidad que la cadena perpetua, y mencionó como agravante la confianza que la víctima tenía en el victimario por la relación de amistad que mantenían.

Los planteos del abogado defensor Aldo Giuliani fueron totalmente opuestos. Dijo que el debate demostró que no existe prueba directa contra su cliente sino indicios. Como Martínez, coincidió en que no se siguieron otras líneas investigativas, que la instrucción duró apenas tres meses y que no se profundizó “en nada”.

“La instrucción comenzó a escribir una novela por el simple hecho de que Samuel vivía con él (en referencia a Eyherabide)”, lanzó. “Son muchas las anomalías contra las que tuvimos que batallar”, siguió, y al contrario de Rodríguez, dijo que el juicio dejó más dudas que certezas.

Primero pidió que su defendido sea absuelto por no existir elementos directos que lo vinculen al homicidio o, en todo caso, que lo absolvieran por el beneficio de la duda.

Antes de ir a un cuarto intermedio para definir la condena, el tribunal le cedió la palabra al acusado. “Quiero agradecer por esto, y decir que nunca le haría daño a nadie, ni por una motosierra, ni por la plata de un alquiler ni por todo el dinero del mundo”, dijo, y cerró su alocución con un “soy inocente”.