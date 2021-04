Pandemia: advierten que la demanda de oxígeno se triplicó y que escasea

Tras la suba de casos de coranavirus que atraviesa la provincia, el propietario de Matafuegos y Servicios, Roberto Rinaudo advirtió que la demanda del insumo se triplicó y que escasea. “Esta semana no recibimos oxígeno ni industrial, ni medicinal. Las fábricas a nivel nacional y en Sudamérica están a tope, solo producen del tipo medicinal y dejan de lado el industrial”, afirmó.

A su vez, expresó que recibieron "un email donde dice que no nos entregan hasta nuevo aviso. Nosotros dependemos de una empresa multinacional que es de Chile, y su producción era una parte para satisfacer la demanda medicinal y otra para la industrial. Ahora la planta está destinada únicamente a la fabricación de oxígeno medicinal".

Aseguró que, por la triplicación de la demanda del insumo para propósitos médicos, "las plantas están a tope y el problema lo tiene Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y para arriba todos los países".

"Es impresionante la cantidad de preguntas que tuvimos en estos últimos días. Recibimos entre 20 o 30 llamados por día de gente que necesita oxígeno. Desde el lunes que no tenemos nada de oxígeno, recibimos el camión todos los jueves y ayer no trajo nada y el director de esta parte del país, - dependen de Córdoba- nos dijo que no habrá hasta nuevo aviso", remarcó.

"El oxigeno es una necesidad, hay gente que depende del tubo y lo usan todos los días. La alta demanda no solo es de gente mayor, sino también adultos jóvenes, y ahora viene otro problema, porque llega el invierno y aparecen otras enfermedades, no solamente la Covid-19, tenemos neumonía y enfermedades respiratorias que necesitan oxígeno. Es un tema grave, por eso hay que cuidarse", indicó Rinaudo.



Subrayó que "la fábrica ahora trabaja solo oxígeno medicinal, quiere decir que van repartirlo en clínicas, hospitales, centros de salud, únicamente alcanza para eso".

SP/RO