Provincia de Buenos Aires busca un cierre “drástico” por 15 días

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, consideró este lunes en declaraciones televisivas, la necesidad de tomar "una medida drástica de 15 días por lo menos" que incluya "un fuerte cierre de circulación de las personas". Agregó que debe incluir a los partidos del fútbol porque "si empezamos con las excepciones, todos van a empezar a decir: no hay clases, pero se juega al fútbol. Si hay algo drástico, tiene que ser drástico para todos".

"Desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, que debe ser el que prime ahora sobre la dimensión política, social y económica, necesitamos una medida drástica de 15 días por lo menos. Necesitamos un cierre” para que deje de circular el virus, puntualizó Gollán.

"Si no se toman decisiones firmes y no avanzamos con la vacunación, la imagen de saturación va a ser completa. Esto que está pasando acá, empieza a pasar en muchas ciudades del interior del país. La situación es gravísima. Lo que sucede en el AMBA repercute en todo el país", describió.

En el mismo sentido, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, manifestó que todo el país tiene que ir a una "verdadera cuarentena" de 15 a 21 días para bajar de un golpe la circulación del virus.

"Tiene que ser un cierre total peor que el de marzo del año pasado. Que sólo estén abiertos los hospitales y las farmacias y que solo trabajen las fuerzas de seguridad", manifestó Berni, también en declaraciones televisivas.

Este viernes vence el último decreto de Alberto Fernández que dispuso medidas especialmente enfocadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires, que sostiene la necesidad de no cerrar los establecimientos educativos, se mostró abierta a nuevas medidas restrictivas debido al gran número de contagios de los últimos días. De todos modos, las autoridades porteñas remarcan que las últimas medidas restrictivas todavía no impactaron en el número de casos, por lo que es necesario esperar a que transcurra esta semana para contar con evidencia y así definir si tomar o no nuevas medidas.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, tanto funcionarios como intendentes advierten la necesidad de restringir al máximo la circulación debido a la gran utilización de camas de terapia intensiva.

