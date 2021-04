Fabiola Tempestini, una artista con compromiso social

Fabiola Tempestini es fotógrafa y pintora, y su trabajo es reconocido principalmente por ponerle imágenes a una dolencia que afecta a un 10% de mujeres en edad fértil: la endometriosis. Esa enfermedad, que le diagnosticaron a los 23 años, sirvió como puntapié para manifestarse artísticamente y crear obras que sirvieran para visibilizar una problemática social. Sus fotos llegaron incluso a la Cámara de Diputados de la Nación cuando se trató el proyecto de ley.

El amor por el arte comenzó hace relativamente poco, cuando sintió el llamado a estudiar y especializarse en diferentes disciplinas. Eligió la carrera de Fotografía en la UNSL y de allí empezó a abrir otras puertas en diferentes rubros. “Empecé a estudiar como hobby. Siempre me había gustado el arte pero no tenía planeado dedicarme a eso. En el 2016 me recibí con un trabajo final sobre endometriosis. Ahí veo la importancia de transmitir y comunicar alguna problemática social, trabajos que estén comprometidos socialmente. Y me quedé por ese camino”, contó.

El tema le era muy familiar. La endometriosis es un trastorno que ocurre cuando el endometrio, el tejido que crece dentro del útero, también aparece fuera de él, en las trompas de Falopio, ovarios o incluso intestinos. “Cuando uno habla sobre una temática que conoce es más fácil de poder explicar, de poder volcar las ideas que surgen; cuando te imponen un tema resulta más difícil porque hay que involucrarse desde otro lugar. Cuando uno conoce del tema surge más rápido”, explicó. Y agregó que fue un profesor de la universidad quien le hizo ver esto. “Había intentado varias cosas y ninguna cerraba y me dijo ‘pensá en algo que te salga de las vísceras’. Y ahí surgió lo de endometriosis y todo lo que tenga que ver con reproducción. La repercusión que tuvo el trabajo me hizo pensar ‘algo pasa acá. Necesitamos hablar de esto’”, contó.

Fabiola explicó que hace falta visibilizar la enfermedad. “Se tarda casi 10 años en diagnosticarla por ese gran error que cometen de decirnos que la menstruación duele. No es así, si duele de una manera que moleste hay que consultar”, indicó.

El camino del arte la llevó por la pintura, la escultura, las acuarelas. Si elige un estilo para pintar, se queda con el abstracto. La pintura le otorga otras libertades y un trabajo que lleva menor preproducción, surge más espontáneo. “No tengo una mecánica para crear. Sí investigo y leo mucho, sobre fotografía, sobre distintos temas. Si alguno me atrapa, estoy mucho tiempo. Ahora estoy por hacer unas relacionadas con que el arte es trabajo y pienso qué elementos voy a utilizar. Hago listas de todo lo que va a tener esa foto. Eso me lleva más tiempo en sí que armar la foto, sacarla y procesarla. Por ahí estoy mirando una película y tengo al lado una libretita y anoto lo que se me ocurrió para cierta imagen”, explicó.

Cuando termina el proceso empieza otro, el de soltar la obra y que pase a ser de otros y otras. “Uno hace la fotografía y ya después para el que la mira es otra obra. También pasa a tener otras interpretaciones. Me ha pasado también con lo de endometriosis y con la fotografía abstracta. Lo que tiene el trabajo de endometriosis es que yo, al no haberle puesto rostros y tratar de ser más conceptual, me doy cuenta de que entra en distintas patologías. Hay muchas otras que son similares a la endometriosis y también son silenciadas”, aseguró.