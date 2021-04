Deliverys: habrá más controles para evitar la venta fuera de horario

Una de las actividades que tuvo que modificar su horario por las nuevas medidas sanitarias es el servicio de delivery. En la provincia, los cadetes deben circular hasta la medianoche, y si tienen permiso para hacerlo. Villa Mercedes no es la excepción, y es por eso que la Policía Municipal, junto a los agentes provinciales de la Unidad Regional II, incrementó los controles para detectar a quienes no cumplan con las restricciones nocturnas.

Los comercios gastronómicos y otros rubros considerados esenciales, como las farmacias, pueden seguir trabajando hasta después de las 19 a puertas cerradas. Quienes realizan el traslado de comidas, bebidas o cualquier otro producto cuentan con una restricción horaria: la medianoche. Pero desde que rigen las últimas medidas que aplicó la Provincia, los agentes e inspectores comunales detectaron que hay quienes todavía no las acatan.

Este fin de semana, en los diferentes operativos que ambos organismos de seguridad hicieron en diferentes puntos de la ciudad, registraron al menos tres personas que trasladaban cervezas, fernet, gaseosas y hasta incluso snacks, cigarrillos y chocolates en mochilas. Todos los motociclistas circulaban fuera de horario.

"Al primero lo interceptó la Policía Ciudadana sobre la calle Balcarce. El joven que conducía la moto dijo que trabajaba para una persona con domicilio en la calle Ameghino, por lo que se pudo constatar que ese vecino ya había sido sancionado dos veces por participar en una fiesta clandestina, entonces se procedió a hacerle un acta más. El segundo caso fue en La Ribera y el tercero en la zona Estación", contó Daniel Bravo, jefe de la Policía Municipal.

Los inspectores decomisaron la mercadería y, según aclaró el funcionario, en esta primera instancia solo hicieron el acta a los dueños de los productos y no a quienes los distribuían. Igualmente aclaró que si los ciudadanos no toman conciencia las sanciones serán más severas. "Las personas que vendían las bebidas no solo estaban trabajando después de horario, sino que tampoco estaban registradas como comerciantes ni contaban con habilitación de ningún tipo. Asimismo, no cuentan con los requisitos bromatológicos que se requieren", remarcó.

Paralelamente a los controles, los agentes recibieron varias denuncias a través del sistema de reclamos, lo que les permitió identificar a más infractores. En ese sentido, Bravo añadió: "Generalmente esta actividad tiene lugar los viernes, sábados y domingos, pero hay vecinos que nos han alertado que ocurre durante semana; ya recibimos algunas denuncias y vamos a hacer el seguimiento. Lo positivo es que después de que se ha incrementado la presencia policial de las diferentes dependencias, y de los inspectores, podemos detectar a los que no cumplen con las medidas".

"No estamos tratando de afectar el trabajo de nadie, pero si se permiten estas acciones, terminamos embromando a los vendedores y distribuidores que tienen todo en regla, al día y que cumplen con los decretos. Los deliverys que trabajan hasta la hora cero y con permiso pagan tasas municipales e impuestos, en cambio los que no, funcionan a través de los pedidos telefónicos o por las redes sociales, son totalmente clandestinos, no tienen ningún asidero legal", manifestó el responsable del área.

