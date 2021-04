Reclaman por ruidos molestos de un carro de comida rápida

Un grupo de vecinos de la plaza Sarmiento reclama por supuestos ruidos molestos y malos olores provocados por un carro de venta de comida rápida. Antes de la pandemia y en verano, el foodtruck convocaba a mucha gente hasta la madrugada. Por eso, unas 16 familias de la zona presentaron un pedido al Municipio para que funcione sobre la avenida 25 de Mayo. En marzo la Comuna intimó al propietario del servicio para que se traslade, pero este no accedió.

“No pedimos que lo clausuren o que lo cierren, porque tiene todo el derecho a ejercer el comercio. Lo que sí necesitamos es que lo muevan por los olores que emana y los sonidos. Antes de las restricciones estaba abierto hasta altas horas y no hay baños, lo cual llevaba a que a veces nos ensucien las puertas de nuestras casas”, contó a El Diario uno de los impulsores del pedido, Luis Sívori.

Además, señaló que en el planteo presentado hicieron la sugerencia de colocar un baño químico para que quienes asistan al espacio verde no orinen sus veredas, tanto las del frente de la calle Rivadavia como las de Pueyrredón, ya que sobre la avenida ya hay otro carro y no les ocasiona problemas.

“No se cumple la finalidad del lugar y no siempre vamos a estar en pandemia para que cierre temprano. Pero en definitiva, nosotros lo único que solicitamos es que no nos invadan de esta manera, porque a veces hasta se arroja aceite en la calle. Es decir, lo único que hicimos es ejercer un legal y legítimo derecho, que es el de peticionar a las autoridades”, indicó.

Otro de los vecinos, Ramón Domínguez, coincidió en que el olor a frituras se torna insoportable. “La gente deja basura y ahora están cerrando temprano, pero antes venían con los autos y ponían la música fuerte toda la noche”, aseguró.

Elvio Sepúlveda, a cargo del Programa Control Urbano municipal, detalló que en diciembre de 2020 les llegó la nota de estas familias, y se reunieron con ellas y luego con el propietario.

“En algún momento se había tornado como un bar, poniendo mesas y sillas en el predio de la plaza, hormigonaron parte de la zona para ampliar la vereda, el pasto no crece en ese sector, colgaron luminarias en los árboles y trabajaba fuera del horario permitido”, sostuvo.

A raíz de la solicitud, distintas áreas de la Comuna realizaron un informe sobre los problemas que ocasiona, por lo que dictaron una resolución para poder reubicarlo.

“El 1º de marzo se emitió y se los notificó. Días antes de cumplirse el plazo se les hizo un recordatorio y no cumplieron. Plantearon un recurso de nulidad que fue rechazado, porque no coincide con la ordenanza 44/2005 que establece las condiciones bromatológicas en las que debe trabajar”, dijo.

Asimismo, el funcionario mencionó que al incumplir la determinación, están reuniendo la información para derivarla al Tribunal Municipal de Faltas que será quien deberá intervenir. “Sobre 25 de Mayo no hay vecinos residentes y es una zona comercial, no habría inconvenientes de que haga la venta de alimentos. Así que esperamos tener un buen final y que no se tome otro tipo de decisión”, añadió.