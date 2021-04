Testigos complicaron a hombre acusado de matar a su vecino

Lo apuñaló, huyó y lo vieron. Este martes, en la Cámara del Crimen 1 de San Luis se celebró una nueva audiencia en el juicio por el homicidio de Enrique Ángel Hernández, apodado "El Memeco", quien fue apuñalado el 12 de septiembre de 2018 y murió al día siguiente por las graves heridas que sufrió. Por el hecho es juzgado Gabriel Ignacio Velázquez, conocido como "Bin Laden", quien era vecino de la víctima.

Ayer (martes) declaró Cristian Durán, quien vivía con Hernández en una pieza ubicada en la calle Pedro Velazco sin número, a la vera del río Chorrillo; el policía que realizó la detención del imputado y también la abuela, la madre y la hermana de "El Memeco". Durante las declaraciones, los allegados al fallecido apuntaron contra "Bin Laden".

Frente al tribunal, Durán recordó que aquel día se fue a trabajar y luego comió un asado y bebió alcohol. Dijo que regresó al domicilio que compartía desde hace poco tiempo con "El Memeco" y que vio en la puerta de ingreso dos cajas de vino. Entró y el hombre dormía. Salió y cruzó el río hasta llegar a un negocio, donde bebió y luego regresó a la casa. Contó que cuando entró escuchó que Hernández se quejaba, lo destapó y vio que tenía sangre, pero el herido no podía hablar. Lo veía como ahogado, por lo que salió a pedir auxilio. Durán declaró que ahí vio a Velázquez parado con un cuchillo en la mano. Aseguró que el sospechoso, quien vivía junto a su esposa e hijos en una habitación pegada a la de Hernández, comenzó a correr y se refugió en la casa de un vecino. Durante la persecución se cruzó con la hermana del lesionado y le avisó sobre lo sucedido.

Consultado por las partes, el testigo no supo explicar cuál podría haber sido el motivo de la agresión, pero indicó que "El Memeco" siempre le reclamaba al imputado que dejaba a sus hijos solos. Mencionó que mientras Velázquez se mantuvo oculto dentro de esa vivienda, los vecinos hicieron guardia para que no escapara, hasta que llegó la Policía y lo detuvo.

Luego declaró Marquesa Muñoz, hermana de la víctima. La mujer narró que ese día estaba en la casa de su abuela y que en un momento vio a dos personas que pasaron corriendo por el puente, que se acercó y trató de refugiarse cuando se topó con una de esas personas, Durán. Él le dijo que detuviera a "Bin Laden", quien había pasado adelante, porque era quien había matado a "El Memeco".

Contó que corrió hasta la casa de su hermano y que lo halló acostado y tapado. "El lugar estaba en orden, te dabas cuenta que ahí no hubo una pelea", interpretó la joven. Indicó que luego fue a la pieza donde estaba el sospechoso y que allí todos gritaban que el dueño del lugar había preparado la moto para ayudar a "Bin Laden" a huir.

Recordó que ayudó a cargar a su hermano en un auto y que en el camino se cruzaron con una ambulancia, le hicieron seña e hicieron el trasbordo a la unidad para que lo llevaran al hospital. Por último, aseguró que vio cuando llegó la Policía y que el imputado salió con un cuchillo de la casa donde estaba escondido.

También declararon María Isabel Muñoz y Alejandra Muñoz, abuela y madre de la víctima, respectivamente. La primera señaló que una de sus hijas le avisó lo ocurrido y que de inmediato fue hasta lo de su nieto. Dijo que cuando llegó vio que Marquesa le sostenía la cabeza al muchacho y que luego llegó su hija en su vehículo, junto a dos vecinos que las ayudaron a cargarlo para trasladarlo al hospital. También resaltó que un hombre, apodado "El Travolta", le manifestó días después del hecho que Velázquez le había dado una puñalada a su nieto y que él le pidió "que no le diera más".

Por su parte, Alejandra Muñoz, madre de "El Memeco", declaró entre lágrimas que se enteró de que su hijo había sido lesionado a través de un llamado que le hizo su hija Marquesa. La chica solo alcanzó a decirle que ya lo estaban llevando al hospital. Dijo que cuando llegó a la casa de su hijo, él ya no estaba y que solo alcanzó a ver que en uno de los extremos del puente había una ambulancia. Angustiada, recordó que después le avisaron que su hijo había muerto. "Me lo mataron, no lo voy a ver más", expresó, quebrada.

Por último, evocó que al día siguiente del velorio de su hijo, Durán le envió a Marquesa fotos de "El Memeco" durmiendo. Consultada por las partes, ella no supo explicar por qué le compartió esas imágenes, ni tampoco si Durán refirió si habían sido tomadas el día del hecho.

Ante esas dos cuestiones que surgieron de las declaraciones de la abuela y la madre de la víctima —en relación a los dichos de un tal "Travolta" y a las fotos enviadas por Durán—, el abogado Guillermo Levingston, quien defiende a Velázquez, solicitó que ingresara nuevamente la hermana de "El Memeco", para indagarla al respecto. El Tribunal hizo lugar y la mujer volvió a la sala.

En cuanto al hombre mencionado como "El Travolta", Marquesa Muñoz indicó que él había estado bebiendo con su hermano y con Durán, y que "ellos vieron todo". Con respecto a las fotos que Durán mandó, mencionó que eran unas tres y que en ellas se lo veía a su hermano durmiendo.

Heridas mortales

Aunque Hernández fue operado, murió como consecuencia de la sangre que perdió por la herida que recibió en el corazón. El agresor le causó, en rigor, tres lesiones, según estableció en la autopsia el médico forense Luis Lucero Arienti: dos en el tórax y una en el abdomen. Pero la que lo llevó a la muerte fue en la línea axilar anterior izquierda, a la altura de la tetilla.