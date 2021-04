Valentina Barroso, la delantera que ilusiona a Independiente

"Entré de titular, estaba con la '9' y encima hice un gol. Fue hermoso, un debut soñado". La voz ilusionada es la de Valentina Barroso, villamercedina que juega en Independiente de Avellaneda y comenzó con el pie derecho el Torneo Apertura de fútbol femenino de Primera División. La delantera, a base de talento y determinación, se ganó un lugar en el esquema 4-4-2 del entrenador Pablo Goglino, y ahora busca dejar su sello en el "Rojo".

Con 24 años, Valentina se sumó a "Las Diablas" a principios de febrero, proveniente de Colegiales de Villa Mercedes. Y desde su llegada, la veloz y ágil delantera no paró de demostrar con goles por qué en su primer año debía estar en el once titular. Durante la pretemporada le marcó cinco tantos a Berazategui y el pasado fin de semana aportó uno a la victoria por 3 a 0 sobre Comunicaciones, en la Zona 2 del campeonato.

"Fue un partido muy duro y la cancha no ayudó. Era de césped sintético, chica y la pelota iba muy rápido. Nos costó acomodarnos en los primeros minutos por el tema de los espacios, pero después empezamos a sentirnos cómodas y dominamos el partido", contó Valentina a El Diario de la República. Sobre su primer gol en un torneo oficial de AFA recordó: "Tengo grabada en mi cabeza la imagen de cuando salté a cabecear, y cuando vi la pelota entrar al arco no lo podía creer. Fue una jugada que preparamos mucho en los entrenamientos".

En la presente edición, el campeonato cuenta con la participación de 19 equipos divididos en una zona de 9 y otra de 10. Independiente forma parte del Grupo 2 junto a UAI Urquiza, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Platense, Huracán, Comunicaciones, Villa San Carlos, Excursionistas y el último subcampeón River Plate, en donde juega la también villamercedina Martina del Trecco, quien se despachó con un doblete en el triunfo logrado en la fecha inicial ante Excursionistas por 12 a 0.

Encendidas. Dos Santos, Barroso y Mihdi vienen de anotar en el debut. Fotos: Valentina Barroso/Independiente.

La exdelantera del "Albo" adelantó cuál es el objetivo que viene persiguiendo el "Rojo": "La idea es clasificar a los cruces, ir por uno de los cuatro lugares. Seguir metiéndole para adelante, porque la verdad es que venimos poniéndole mucha dedicación y estamos todas muy entusiasmadas".

"En la zona, uno de los más duros es River, pero nunca hay que subestimar a los rivales. Nosotras salimos a jugar los partidos con la misma mentalidad, sea River, Boca, Excursionistas o el que venga. Por ahí se habla mucho y un equipo te puede sorprender, siempre hay que salir a dejar todo en la cancha. Estamos enfocadas en lo que queremos", continuó.

Con casi dos meses en el club, Valentina no sufre problemas de adaptación. Se integró rápidamente al grupo y a la filosofía que impone Goglino. Su función, como la de todo goleador, es la de desequilibrar en el área rival, y, a su vez, cumplir un papel importante en la faceta defensiva. Gracias a su capacidad aérea, tiene la tarea de defender en las pelotas paradas y dar una mano en el mediocampo, lo que conlleva a un mayor desgaste y sacrificio.

"Soy autoexigente y no me permito equivocarme, porque la camiseta representa mucho. Tengo una oportunidad que otras quisieran tener, es mucha presión, pero la verdad me encanta. Me veo con la ropa del club y no lo puedo creer, es un sueño estar acá", dijo.

Hoy, desde las 15:30, Independiente se enfrentará a Excursionistas por la segunda fecha de la Zona 2. El "Rojo", luego de un debut que lo ilusiona, buscará como local en el predio de Villa Domínico volver a sumar de a tres, con la misión de no perderles pisada a UAI Urquiza, River y Rosario Central, los otros tres equipos que comenzaron el torneo con una victoria.

"Este es mi año base y quiero jugar para poder despegar. Sería hermoso firmar mi primer contrato profesional, pero ahora mi cabeza está puesta en jugar", cerró Valentina, quien no quiere saltarse etapas en el "Rojo", y mientras espera el turno para estampar la firma, busca convertirse en la goleadora que ponga al club de Avellaneda en la siguiente fase.