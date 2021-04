El circo "Alqamari" se presenta en el ciclo de teatro de Carpintería

“Un ave rapaz que hace acrobacia en las alturas”. Ese es el significado de “Alqamari”, el nombre que eligieron Ezequiel Prete y Camila Dato para su grupo de espectáculos de circo y acrobacia que ya lleva siete años en Cortaderas y que este sábado se presentará en el ciclo de circo y teatro que se realiza cada fin de semana en la plaza "Manuel Zalazar" de Carpintería. La función comienza a las 19 y la entrada es a la gorra.

Compañeros en la vida y en el trabajo, el dúo lleva más de diez años haciendo reír a toda la familia con sus shows. “Allá (en Buenos Aires) nos dedicábamos a esto, estuvimos entrenando y aprendiendo en un montón de centros culturales, desde re chicos, hasta que nos conocimos y arrancamos este proyecto juntos, hace ya más de una década. Fue muy bueno el cambio de ciudad, desde el primer momento nos fue muy bien. Acá en el pueblo damos clase de circo y la gente siempre fue muy buena onda”, contó Camila.

Sus presentaciones se destacan por ser para toda la familia, entretienen a los niños y también atraen a los adultos. Malabares, acrobacia, manipulación de objetos, teatro, música, humor. Un popurrí de talento que alegra las calles de Merlo, el lugar donde suelen pasar la temporada. “Nuestros shows son callejeros y a la gorra, siempre. En temporada estamos en la plaza Sobremonte, de Merlo”, dijo la artista, aunque aclaró que este año decidieron no hacer temporada de la forma intensa en la que venían trabajando cada verano. "En esta temporada no estuvimos trabajando tanto, por todo lo de la pandemia, y fue por decisión nuestra. Hicimos algunos eventos, pero no todos los días como hacíamos habitualmente. El año de pandemia fue malísimo, la verdad que la cultura quedó como el último orejón del tarro. Hubo algunas movidas culturales virtuales pero no bastó para los que somos artistas y sobre todo para los artistas callejeros”, reflexionó.

El dúo trabaja en una zona de la provincia que se caracteriza por contar con un amplio abanico de oferta cultural. “Acá lo que es la Costa de los Comechingones y sobre todo en Merlo se mueve un montón la cultura, está lleno de artistas de diferentes disciplinas. Más que en San Luis seguro. Estuvimos participando del festival del Instituto Nacional del Teatro y nos llamó la atención que de San Luis y Villa Mercedes eran muy pocos, la gran mayoría éramos de esta zona”, destacó. El turismo es una variable determinante. “Convengamos que tiene mucho que ver la cuestión turística porque el artista va a eso, a buscar al público, sobre todo cuando sos callejero, tenés que saber dónde tenés que ponerte para poder hacer una buena temporada. Porque más allá de la gente local uno trabaja con el turismo, es nuestro fuerte”, explicó Camila.

Volver al ruedo fue más que emocionante, después de todo un año de estar guardados o de hacer algunas pocas presentaciones a través de la pantalla. “Cada vez que damos una función, lo que más nos encanta es la conexión con el público y esto de poder sacarles una sonrisa y hacerlos olvidar por un rato de sus problemas, los que tenemos todos. La verdad que volver a presentarnos con público fue muy emocionante, estuvimos trabajando con algunas cosas virtuales y la verdad que nada que ver, es raro. Está bueno escuchar las risas y contar con la participación del público. Es también como que ellos mismos volvieron con todas las energías, después de tanto tiempo de estar adentro necesitaban también la conexión directa con el artista”, relató la joven.

PARA AGENDAR

DÍA: Sábado 3 de abril

HORA: 19 hs

LUGAR: Plaza "Manuel Zalazar", Carpintería

ENTRADA: a la gorra