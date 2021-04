Una abuela festejó sus 101 años con sus compañeros y parte de su familia

La residencia de adultos mayores ubicada en Sucre 26 se tiñó de alegría para celebrar los 101 años de Roberta Torres, una de las abuelas que vive allí desde hace unos seis años. El comedor del hogar fue preparado para la ocasión, los residentes se sentaron alrededor de las mesas y ella, en el medio del salón, fue el centro de atención. Un joven cantante mercedino le entonó el feliz cumpleaños y otras canciones melódicas para homenajearla, mientras que uno de sus hijos y una nieta compartieron empanadas, sándwiches y la tradicional torta con la protagonista.

La mujer vivió hasta los 96 años en un campo cercano a la localidad de La Toma. Allí compartió 50 años de casada con su compañero de vida, con quien tuvo ocho hijos. El hombre falleció en 2005, pero ella continuó dedicándose a los animales y al cuidado de las hectáreas donde estaba su casa. Pero el paso del tiempo comenzó a sentirse y sus familiares decidieron que esté cuidada por especialistas en un hogar para personas de su edad.

"Mi papá es el mayor de todos. Cada uno vive en distintas ciudades, acá estamos mi tío Domingo y yo, por eso somos los únicos que vinimos a compartir su cumpleaños. Ella es muy sana, no toma ninguna medicación, solo por la edad perdió la vista en su totalidad y prácticamente no escucha, pero si le hablo fuerte ella reconoce mi voz", contó Lorena Paola Sánchez, nieta de Roberta.

La muchacha recuerda a su abuela muy activa, a quien le gustaba esquilar ovejas y tejer. "Hacía cosas hermosas, usaba telares, le gustaba cocinar, siempre estaba haciendo algo. Desde hace unos dos o tres años fue perdiendo la visión y dejó de hacer manualidades", expresó. También aclaró que tres de sus tíos ya fallecieron y los que aún viven son factor de riesgo por la edad, por eso se les dificulta visitarla.

El personal de la residencia vistió a Roberta, la peinó y le colocó una coronita en la cabeza. "Ella está muy lúcida, come de todo. Recién le pregunté si se acordaba que es su cumpleaños y me dijo: 'Sí, traeme un plato que vamos a comer algo'. Le encanta la comida y como no tiene ninguna enfermedad, puede degustar lo que sea", afirmó Claudia Castro, propietaria del lugar.

Pasadas las 13 llegó Juan Cruz Jaime, un músico que conectó un micrófono y el parlante y comenzó a cantar mientras todos acompañaban con palmas y movimientos de brazos. El rostro de la cumpleañera irradiaba alegría y una sonrisa "de oreja a oreja". La jefa del Programa municipal Adultos Mayores y Calidad de Vida, Eva Ojeda, formó parte de la organización del pequeño agasajo. "Siempre venimos y no quería que esta fecha pase desapercibida. Le traje un ramo de rosas que le envió el intendente. A ella le gustan mucho", contó la funcionaria.

Domingo Sánchez, el hijo menor de Torres, se sentó en el centro del comedor junto a su madre. "Estoy muy feliz de poder estar con ella un año más", puntualizó.