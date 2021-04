Matías Quiroga, el hombre gol que tiene "La Lepra"

Matías Quiroga, a los 34 años, todavía sigue vigente. El "Chiquito", ya sea de titular o entrando desde el banco, siempre aporta goles. Hoy lo disfruta Independiente Rivadavia de Mendoza, puntero e invicto de la Zona B de la Primera Nacional. El delantero nacido en Batavia jugó cinco de los siete partidos y ya lleva dos gritos con"La Lepra".

"Las sensaciones de estar punteros son muy lindas. El club venía de varios golpes seguidos. Estamos pasando por un momento importante en una categoría difícil y aunque esto recién comienza y falta mucho, trato de disfrutar cada momento", comenzó diciendo Matías.

Los últimos partidos le tocó entrar desde el banco, pero trata de aprovechar cada minuto que le da el DT. En la jornada anterior hizo uno de los goles en el empate 2-2 ante Morón. "Cuando sos suplente y te toca entrar te lleva unos minutos acomodarte, no es fácil. Todos vienen con la adrenalina a full y vos tenés que entrar lo más rápido posible en ese ritmo; por suerte me pude acomodar bien y colaborar con un gol", aseguró.

La pelota siempre al "9". Contra San Telmo hizo un gol a los 85 minutos.

Independiente es un equipo que mostró tener carácter. Los últimos dos juegos estuvo abajo y los pudo sacar adelante. Es un grupo de jugadores que tienen rebeldía y que nunca se dan por vencidos, y entre esos jugadores está "Chiquito", quien con su experiencia y largo recorrido es un aporte vital para la escuadra mendocina.

Es la referencia de área. No hay otro jugador con esas características en el plantel, que cuenta con hombres rápidos por afuera, que hacen buenas transiciones, pero el único "9" es Matías Quiroga. "Hay muy buenos jugadores. Se formó un buen equipo. Se mechó juventud con experiencia. Los más grandes tratamos de ser el equilibrio para que los pibes bajen un cambio cuando las cosas no salen", dijo.

Si bien es cierto que Matías es un nueve de área, también se siente muy a gusto jugando con otro punta, para pivotear y no chocar tan solos con los defensores. "Si bien a uno le gusta jugar siempre, me siento cómodo con otro compañero al lado, ese es el esquema que más me gusta, pero me adapto a cualquier sistema, lo importante es jugar", afirmó.

La Primera Nacional es una divisional muy difícil. Hay muchos viajes en el medio. Cada 14 días tienen que recorrer varios kilómetros y el desgaste se siente mucho, aunque este fin de semana Independiente Rivadavia jugará en casa con Ferro, un rival que tiene experiencia en la categoría y un pasado por la Primera División.

Cuando uno fue feliz en un lugar siempre quiere volver al lugar que fue feliz. En algún momento regresaré a Juventud.

Los años pasan. Las hojas del almanaque caen y ese pibe que hizo sus primeras armas en Juventud no perdió esas ganas y ese sacrificio. La entrega y la dedicación no se negocian para Matías. "Sigo con las mismas ganas del primer día. Ese esfuerzo diario es el que me llevó a mantenerme vigente tantos años y hacer 85 goles en los 402 cotejos que jugué. El día que pierda eso no juego más. El sacrificio es fundamental para estar vigente", aseguró.

Con 34 años y mucho recorrido no pierde la ilusión de jugar en Europa. Tiene tres ascensos. Jugó en Primera División. Pisó las mejores canchas de Argentina. Enfrentó a jugadores de enorme trayectoria, pero no se conforma y sigue soñando. "Uno siempre quiere más y trata de mejorar", aseveró.

No se olvida de su Juventud de San Luis. Sigue la campaña. Trata de ver los partidos. "Cuando uno fue feliz en un lugar, siempre quiere volver al lugar donde fue feliz. En algún momento regresaré a Juventud", cerró el "9" bravo que tiene Independiente Rivadavia.