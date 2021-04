Lourdes Muñoz presentó su primer libro, "Amor, desamor, rabia, deseo"

Amores que florecieron con el paso del tiempo; desencuentros y pérdidas irreparables; lazos que se rompieron y otros que crearon familias fabulosas. Todo alberga en “Amor, desamor, rabia, deseo”, el primer libro de Lourdes Muñoz, quien se animó a escribir y compartir sus creaciones, hasta ahora escondidas en el anonimato.

Lourdes es contadora, pero las letras y la literatura supieron congeniar dentro de sus gustos personales junto con los números y las cuentas. En su casa está rodeada de libros y papeles sueltos en los que reposan versos y rimas de todo tipo. Un puñado de aquellos poemas que salieron de lo más profundo de sus sentimientos conforman “Amor, desamor…”, publicado bajo la editorial Autores de Argentina, y que se vende en la página de la editorial y las redes sociales de la escritora. También se puede conseguir por Mercado Libre.

Lourdes participó en un concurso literario español en el que compitió con colegas de todo el mundo. No quedó entre los seleccionados, pero sintió que eso fue el empujón necesario para animarse a mostrar sus escritos más allá de su familia y sus amigos más cercanos.

“Siempre me gustó escribir, pero no estaba entre mis pensamientos publicar un libro. Lo sentía muy lejano. Para el libro seleccioné varias poesías de una misma temática que tenía escritas y me animé a enviarlas a la editorial. Ahora vivo una experiencia mágica y fabulosa”, contó la autora, que recorrió el proceso de edición y publicación en la virtualidad. “Me comunicaba con el editorialista por correo electrónico. Nunca nos vimos las caras”.

La poesía fue una forma de expresión que se me dio de manera natural. Allí está todo lo que pienso, siento e imagino.

Muñoz creció en una casa en la que los libros abundaban. Su madre y su padre cada noche le leían un cuento del libro “365 cuentos para dormir”, y desde allí comenzó a alimentar el hábito. Luego se dedicó a la escritura como pasatiempo.

Al egresar del colegio "María Auxiliadora" decidió seguir por las ramas de las ciencias exactas, y la carrera de contadora la conquistó por completo. “Es otra de las cosas que disfruto, los números y las cuentas. Siento que soy muy operativa y organizada, y que puedo congeniar con las dos cosas a la vez”, agregó.

Lourdes contó que si bien le gusta mucho su profesión, “necesitaba una salida de tipo artística".

Su libro es una oda al amor romántico con matices suaves, como los primeros encuentros entre dos personas que se buscan en una primera cita, y otros más duros en los que la autora presenta tristeza profunda, rupturas y llantos desconsolados.

“Es un libro de amor que pasa por distintas etapas. Desde la ilusión, la búsqueda y cómo muchos ven la vida de color de rosa cuando recién se encuentran con su 'alma gemela'. También hay una etapa donde se ve el desengaño, el desamor, las separaciones y las tristezas que ocasionan. Para terminar hay poemas sobre reconciliaciones y cambios permanentes para mejorar la relación”, adelantó la autora, que siente que sus lectores se identificarán a la perfección con los escritos.

Lourdes aún cuenta con mucho material para sacar un segundo libro, pero prefiere pensar en darle mucho amor al primero que, dijo, fue creado con mucha ilusión y sentimiento. Mientras tanto, en su página de Facebook “Lulina escribe” se puede disfrutar de otros escritos de su autoría.