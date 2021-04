Estudiantes de la UNViMe piden volver a las prácticas hospitalarias

“¿Dejaría su vida en manos de alguien que practicó con un muñeco?". La pregunta está escrita en uno de los carteles que estudiantes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) colgaron en el frente del rectorado. Un grupo de alumnos de la Escuela de Ciencias de la Salud se manifestó para reclamar por el regreso a las prácticas hospitalarias, algo que consideran fundamental para su formación profesional y para completar sus carreras.

Los jóvenes cursan en distintos años de las licenciaturas en Kinesiología y Fisiatría, en Obstetricia y en Enfermería, y aseguran que son cientos los que encuentran obstáculos en sus estudios por los protocolos establecidos para combatir la pandemia de coronavirus.

"El problema que compartimos es que desde el principio del aislamiento el año pasado no podemos ingresar al sistema sanitario a realizar las prácticas preprofesionales. Los que estamos en los últimos años no nos podemos recibir, mientras que los más chicos no pueden continuar con su carrera. Entonces somos muchísimos los que estamos a la deriva sin una respuesta clara", expresó Cecilia Peñiñorey, quien cursa el cuarto año de Obstetricia.

La estudiante aseguró que presentaron varias notas a las autoridades de la institución y tuvieron algunas reuniones, pero que no obtuvieron la solución que buscaban. "Nos dijeron que van a habilitar un laboratorio de prácticas simuladas para que podamos avanzar. Pero sabemos que no es lo mismo aprender con muñecos que atender a usuarios reales en el sistema sanitario, que son con quienes vamos a trabajar después, es decir, con la vida y la salud de las personas", señaló.

No es lo mismo aprender con muñecos que con usuarios reales, que son con quienes vamos a trabajar después (Cecilia Peñiñorey)

La vicerrectora de la UNViMe, Graciela Balanza, explicó que la casa de estudios se guía por los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación para atravesar la pandemia. "Por la resolución 104 de 2020, se suspendieron las prácticas presenciales de los estudiantes en los hospitales, centros de salud o instituciones públicas o privadas que tengan población de riesgo. De hecho, las embarazadas por definición están dentro de ese grupo", dijo en referencia a la asistencia de partos o cesáreas.

Por otro lado, continuó la directiva, "hacia finales del año pasado entre el ministerio y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) plantearon que tratemos de buscar metodologías alternativas exclusivas para compensar las actividades de campo que se harían normalmente".

Por eso proponen utilizar el laboratorio, donde cuentan con equipamiento y aparatos para simular situaciones que se podrían dar con pacientes en la vida real.

"Desde la Escuela de Ciencias de la Salud hemos tenido un diálogo fluido con las autoridades de las instituciones sanitarias para ver el momento que admitan el ingreso de los alumnos", agregó Balanza.

Por resolución del Ministerio de Educación se suspendieron las prácticas en hospitales y centros de salud (Graciela Balanza)

Consultada por El Diario, la ministra de Salud de San Luis, Silvia Sosa Araujo, aclaró que la prioridad en este momento es la atención de los casos de COVID-19 que se presentan a diario, y que están en plena expansión. "No creemos que sea el momento indicado para habilitar estas prácticas", sostuvo.

De todos modos, los estudiantes se propusieron juntar firmas de los vecinos en el microcentro y en la plaza San Martín, durante la mañana y la tarde de ayer. Con eso buscan presentar una nota al Comité de Crisis.