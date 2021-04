Hasta el 30 de abril hay tiempo de anotarse para las becas Progresar

Los puntanos y las puntanas que quieran finalizar sus estudios y necesiten una ayuda económica para solventar sus gastos podrán anotarse hasta el 30 de abril en las becas Progresar. Esta iniciativa la llevan adelante el Ministerio de Educación de la Provincia y el de la Nación.

El jefe del Subprograma Escuela y Políticas Estudiantiles, Mariano Benites Cabrera, explicó que hay dos clases de becas: una para aquellos que no hayan terminado la primaria o la secundaria, y otra que abarca al nivel superior, terciario y universitario.

En el nivel obligatorio los postulantes deben tener entre 18 y 24 años, pero en el caso de tener a cargo un hijo perteneciente a un hogar monoparental se extiende hasta los 35. Los jóvenes deben ser argentinos o naturalizados. Si son extranjeros, deben tener una residencia legal de 2 años en el país. Un dato no menor es que los ingresos actuales del postulante y los del grupo familiar no superen los 3 salarios mínimo, vital y móvil. Para las personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas no hay límite de edad.

Los interesados en anotarse lo pueden hacer a través de la página www.argentina.gob.ar/educacion/progresar. Allí deberán completar un formulario para acreditar datos académicos y personales. Otra opción es realizarla mediante la aplicación Progresar+, la cual se puede descargar en los dispositivos móviles.

“Queremos motivar a los jóvenes y adultos, es una ayuda importante”, dijo el funcionario. El beneficio, otorgado por doce meses, es de $3.600 mensuales.

Los que se anoten al nivel superior deben tener entre 18 y 24 años, pero en el caso que el aspirante sea un estudiante avanzado de alguna carrera, se extiende hasta los 30. Para los que tengan un hijo a cargo en un hogar monoparental es hasta los 35. No hay límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

Los aspirantes deben acreditar que son argentinos, nativos o naturalizados; si son extranjeros la residencia es de 5 años. El monto de la beca es de $3.600 mensuales, aunque esta aumentará de acuerdo al progreso en la carrera. Los ingresos del postulante y los del grupo familiar no deben superar los 3 salarios mínimo, vital y móvil.