Realizaron un operativo en una posible fiesta clandestina con casi 50 personas

Los efectivos de la Comisaría Nº 39 y de la Brigada COVID, este sábado, realizaron un operativo por una posible fiesta clandestina en un restobar de la zona noreste de la ciudad de San Luis donde había cerca de 50 personas (todos mayores de edad) y 40 vehículos.

Ocurrió cerca de las 18 en la ruta 147 y Riobamba. Los asistentes se fueron de inmediato cuando llegó la Policía y personal de la Municipalidad, aseguraron algunas fuentes. Según los propietarios del local grababan un spot publicitario para anunciar en las redes de la nueva capacidad permitida para 60 personas.

El personal COVID controló la superioridad de asistentes y que se respetasen las medidas sanitarias establecidas por el Comité de Crisis de la Provincia, para evitar fiestas no autorizadas. Los actuantes se percataron de que el boliche no cumplió esos protocolos y por eso se convocó a los uniformados de la Comisaría Nº 39.

Trabajadores municipales labraron las actas correspondientes y la comisaría notificará a los propietarios por no cumplir con las medidas establecidas en el artículo 205.

Denuncias realizadas al 911 sostuvieron la alta cantidad de personas dentro y que hasta había música con DJ.

“Comenzamos a grabar a las 18 y a las 18:20 se fueron todas las personas, que entraron de acuerdo a los protocolos sanitarios”, sostuvo uno de los dueños a Radio La Bomba.

“Esto es una difamación injusta porque cumplimos con las medidas, somos el único bar de San Luis que cumple el protocolo a rajatabla”, argumentaron.

De acuerdo a ellos, los asistentes llegaron al comercio para participar de un spot, grabaron las imágenes y terminó la acción. La intención de los propietarios era filmar la publicidad nada más.

“Al ser un restobar no necesitamos pedir PCR, ni lo necesitamos porque no era un evento. Hoy no estábamos funcionando como restó, sino que grabamos para promocionar que tenemos capacidad menor a 60 personas por las nuevas medidas”, argumentaron los dueños.

En las redes sociales, como Instagram, quienes vieron el video en vivo de la noticia en la radio recordaron la propaganda del “capítulo 2” donde se invitaba a: “Nuestra pista principal está lista. Grabamos una mirada rápida a los increíbles cambios que moldearon al lugar mágico”. El afiche invitaba para este 1º de Mayo con la asistencia de dos musicalizadores. “Los que participen saldrán en nuestro video spot. Con reserva y bajo estricto protocolo COVID-19. Ingreso sin cargo”, concluyó el banquete.