La UNSL entregó los premios “Polo Godoy Rojo” en el Mauricio López

Este martes, en un acto como muy poca presencia por las medidas sanitarias contra el coronavirus, autoridades de la Universidad Nacional de San Luis entregaron los premios “Polo Godoy Rojo”, edición 2021, en las instalaciones del Auditorio Mauricio López. El cineasta José Luis Rosas, el poeta Gustavo Romero Borri y Silvia Rapisarda, jefa del Programa Cultura del gobierno provincial, subieron al estrado para agradecer a la casa de estudios, a su familia y allegados

El acto de premiación comenzó pasadas las 11 de la mañana y fue transmitido por varias plataformas de Gobierno y de la UNSL. Estuvo presidido por una mesa académica que encabezó el rector de la universidad, Víctor Moriñigo, quien también entregó los galardones.

Gratitud fue la palabra elegida por Romero Borri y Rosas en el escenario del auditorio.

El primero recibió el premio en la categoría "Letras"; el segundo, por la categoría “Cine y Artes Audiovisuales”, que obtuvo en 2020, pero que por la pandemia se tuvo que postergar su entrega.

Además, el subprograma Intercolegiales Culturales recibió una mención especial por su incansable trabajo con las y los alumnos de toda la provincia.

La felicidad y la emoción de los dos galardonados empapó el recinto, no solo por el reconocimiento, sino por la idea de que fueron postulados y elegidos por colegas que observaron en sus trayectorias un vestigio clave para ser reconocidos públicamente.

Los dos cuentan con una esencia única donde prevalece la profesionalidad y la pasión por cada trabajo que realizan. "Siento que quienes me postularon fueron personas comunes que comparten conmigo el mismo aire puntano, las mismas sierras que nos atraviesan. Comparten mis sueños y mis esperanzas. Eso reafirma el sentido de pertenencia en mi San Luis natal", expresó el poeta, que cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito literario que comenzó a sus 15 años, entre ellos, “El viaje del poema”, un mapa documental de la poesía puntana, o su desempeño como guionista en el filme “Iluminados por el fuego”.

Romero Borri, que presentó en la ceremonia de premiación uno de sus poemas más recientes, agregó que en tiempos de pandemia su creatividad no lo acompañó gratamente. Se sintió desganado y con pocas ganas de escribir. Así fue que este galardón fue un "estímulo y una bocanada de aire fresco para continuar en el surco que inicié en mi pronta juventud y que sin saberlo dio sus frutos".

Por su parte, José Luis también vinculó el premio como un gran estímulo que lo llenó de alegría y emociones. No solo se lo dedicó a su madre, pilar fundamental para su crecimiento profesional, sino también a todos los trabajadores audiovisuales de la provincia. "Es un honor saber que no solo hay un jurado detrás de este distintivo, sino también colegas y amigos que me postularon y reconocieron mi trabajo que lleva más de veinte años", expresó.

Rosas cuenta con una amplia trayectoria dentro del mundo audiovisual de San Luis y, con la cabeza repleta de proyectos nuevos, siempre busca crear y presentar trabajos interesantes. "Soy una persona muy inquieta que no deja de creer en sus capacidades", concluyó.