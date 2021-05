Hugo Garelli: "Quiero dejarle tranquilidad al DT que venga"

El Club Sportivo Estudiantes vive horas decisivas en materia futbolística. La dirigencia está abocada a buscar a un sucesor para la dupla técnica que formaban Sergio de la Fuente y Aldo Paredes, que dejaron su cargo tras la dura derrota frente a Ferro de General Pico 4 a 1 en “El Coliseo” y todo esto en una semana clave, ya que tiene partido de 16avos de final de Copa Argentina mañana y fecha de visitante por Torneo Federal A frente a Villa Mitre en Bahía Blanca el fin de semana.

Una parte de ese problema ya está resuelto. El equipo tiene cuerpo técnico para dirigir esta especie de fecha doble, en la que intentarán enderezar la nave y dejar el timón lo más estable posible para el capitán que venga. Se trata de Hugo Garelli, el coordinador de divisiones inferiores que fue presentado el viernes pasado y que estará acompañado por Caupolicán Nievas como ayudante de campo y Gastón Diamantino como preparador físico.

“Yo soy principalmente un entrenador, la función de coordinador la experimenté en San Juan, donde también tuve interinatos dirigiendo el primer equipo. Me seduce la idea, pero no más que para esto de ayudar a la institución, dar una mano para que salgan de esto. Si yo pensara en dirigir primera no hubiera aceptado la coordinación de los más chicos. Soy empleado del club, hoy me necesitan para esto y estoy preparado”, detalló Garelli.

Tuvo un primer contacto el domingo con el plantel, ayer por la mañana hizo otra práctica y anoche a las 23 ya se subió a uno de los dos micros que llevan al plantel hacia Cutral Có, Neuquén, donde mañana enfrentarán a Villa San Carlos a partir de las 14:10.

“Miro mucho fútbol, no soy un obsesivo, pero estoy al tanto de todas las divisionales. Vi algunos partidos, no conozco al equipo con profundidad; si dijera que sí estaría mintiendo. Esta presentación es recíproca, ni ellos me conocen ni yo tengo toda la información de ellos, pero me siento preparado para esto y cuando hay buena predisposición, como estamos teniendo, no hay apuro de salir a contratar a nadie. Por mi trabajo esta será un área de la que tendré que estar cerca porque a futuro quiero armar un selectivo que nutra al equipo del Federal A”, dijo el entrenador al presentarse.

Garelli tiene 58 años y desde los 25 está vinculado a cuerpos técnicos. Su palmarés tiene 18 años en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, 10 como ayudante de campo de Carlos Mayor en clubes como Godoy Cruz, Almagro, San Martín de San Juan y el propio “Bicho” de La Paternal. Luego se insertó en las inferiores del “Santo” sanjuanino, donde estuvo hasta antes de la llegada a Estudiantes. Por sus equipos de inferiores pasaron jugadores como Néstor Ortigoza, Matías Caruzzo, Francis, Kevin y Alexis Mac Allister, entre otros.

“Al grupo lo encontré dolido, como es lógico por la derrota y por la partida de los entrenadores, pero con ganas de revertir la situación. Los jugadores saben que más allá de quién esté enfrente son ellos los que tienen que salir adelante. Hoy (por ayer) trabajamos sabiendo cómo se para el rival y mañana (por hoy) trabajaremos la pelota parada. Tenemos el partido en la cabeza en lo táctico y estratégico, no falta más que jugarlo”, dijo.

De urgencia tuvo que salir a ver videos de los rivales, pero para esa tarea tiene una persona con una experiencia inmejorable. Caupolicán Nievas fue parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa desde octubre de 2015 hasta principios de 2019 como analista de videos, en los que veía hasta 40 partidos del rival por semana.

Ya metido en lo que viene, Garelli analizó lo que significa este tipo de partidos: “Este es un torneo (la Copa Argentina) muy competitivo, muy lindo, que los jugadores lo quieren jugar. Las instituciones también lo necesitan porque hay un buen dinero de por medio (NdR: el ganador de la fase de 16avos se lleva $1.480.000) y ojalá sea para nuestro lado”.

Para el ex San Martín de San Juan, el fútbol no tiene muchos secretos, es más bien un amante de lo simple y efectivo a la hora de dirigir. “Mis equipos siempre piensan en el arco de enfrente, siempre trato de jugar lejos de mi arco con presión en tres cuartos y elaborar el gol en campo rival, para eso tenemos que estar convencidos en la recuperación. El fútbol para mí se divide en dos: recupero y juego. Si no tenemos aceitado el primero no podemos pretender lo segundo. Hoy los buenos equipos son dinámicos y recuperan todos”, describió.

Si bien no confirmó la formación, dejó algunos mensajes que dan indicios: “Hay mensajes en el fútbol que no se pueden cambiar, en los malos momentos hay que apostar por los jugadores de experiencia que saben que tienen que salir de esto. Esperemos que lo que estamos haciendo sea lo correcto para dar vuelta esta historia”.

Planteando un panorama ideal, en el que el equipo consiga dos triunfos en Cutral Có y Bahía Blanca, Garelli no piensa en lo que puede pasar con su futuro. “Estoy abocado a enderezar el rumbo y que el que venga encuentre las cosas ordenadas. Yo tengo en mente el proceso de inferiores, vamos a ir partido a partido intentando salir de esto para darle tranquilidad al club”, cerró el entrenador.

Una semana afuera

Desde Cutral Có el equipo viajará directamente a Bahía Blanca, donde tendrá que enfrentar a Villa Mitre por la sexta fecha del Torneo Federal A, en un partido que aún no tiene fecha confirmada. El equipo bahiense tiene 7 puntos y marcha en mitad de tabla, mientras que Estudiantes está último con apenas un punto en cinco presentaciones.