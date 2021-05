Parker: "Argentina deberá jugar dos partidos perfectos"

La Selección argentina de handball, con la posible participación de James Parker, vuelve a estar por tercera vez consecutiva en los Juegos Olímpicos. En esta ocasión será en Tokio, capital de Japón, y el equipo argentino ya tiene rivales confirmados.

"Creo que nos tocó el grupo más duro. Argentina va a tener que mostrar un gran nivel y jugar dos partidos perfectos, como mínimo, para tener aspiraciones", comenzó detallando Parker.

El camino del equipo de Manuel Cadenas comenzará a partir del 24 de julio ante Francia en un Grupo A que será durísimo de sobrepasar. Los argentinos buscarán seguir haciendo historia luego de la gran participación realizada en el Mundial de Egipto, quedando en el puesto 11°.

El puntano, quien viene de convertir 4 goles en la victoria de su equipo, el Benidorm, por la Liga española de handball, aún no sabe si estará entre los seleccionados para Tokio, pero fe es lo que le sobra al lateral.

"Cadenas aún no dio el equipo; creo que en su cabeza ya lo tiene, pero no lo hizo oficial. Por mi parte, siempre tengo las mejores expectativas y mucha esperanza de una nueva convocatoria". Parker fue citado hace unos meses para integrar el plantel de Argentina en el Mundial de Egipto, pero una lesión lo dejó afuera antes de viajar. Ahora el panorama es otro. "Creo que estoy en un gran nivel en mi equipo y eso por ahí me puede ayudar", le confió el puntano a El Diario.

Por primera vez, dos rivales americanos se enfrentarán en los Juegos Olímpicos. Argentina y Brasil estuvieron en grupos separados en Río 2016, la única vez en que hubo dos competidores de nuestro continente. En su tercera participación olímpica consecutiva, Los Gladiadores tendrán, además, cuatro oponentes europeos de elite: Noruega (medallista de bronce en el certamen continental 2020 y finalista en dos de los últimos tres Mundiales), Francia (cuarto en el último Mundial y cuatro veces medallista olímpico), Alemania (bronce en Río 2016) y España (campeón de Europa y bronce en el Mundial Egipto 2021).

"No hay un solo equipo que en la previa sea ‘ganable’, los partidos perfectos que hacía referencia tendrían que ser ante Brasil, el más accesible, por llamarlo de alguna manera, y Noruega, que para mí y por su juego es factible de vencer. De todas maneras, a los partidos hay que jugarlos y en la cancha somos iguales. Por ahí al roce que ellos tienen lo hacen prevalecer", detalló Parker.

Doce equipos serán los animadores del handball olímpico. Argentina participará por tercera vez consecutiva de los Juegos Olímpicos y buscará mejorar el décimo lugar logrado en Londres 2012 y Río 2016. Por Sudamérica, además, competirá Brasil.

En comparación con Londres 2012 y Río 2016, esta vez Argentina no se cruzará, al menos en primera fase, con seleccionados africanos ni asiáticos (como fueron Túnez en las dos ocasiones previas y Qatar en 2016). El único rival repetido será Francia, ante quienes los argentinos cayeron 20-32 y 31-24 respectivamente.

"Lo bueno es que el plantel tiene muchos jugadores en ligas importantes y eso nos aumenta el nivel. Hace poco jugamos un amistoso ante España y no desentonamos. La ventaja es que ellos tienen mucho recambio y saben explotar al máximo cada error del oponente", dijo el puntano, quien además dijo de Alemania: "Son muy fuertes físicamente, no tienen fisuras y eso hace que los juegos sean muy intensos, no te dejan pensar nunca y presionan todo el tiempo".

Francia tiene uno de los más ricos historiales en los Juegos Olímpicos. "Les Bleus" llegan luego de finalizar en el cuarto lugar del último Mundial y, además, lograron las medallas de oro en Beijing 2008 y Londres 2012, y la de plata en Río 2016.

"Los franceses son potencia y siempre candidatos, tienen un gran arquero y atacando son letales. Además tienen el plus de que en las últimas tres ediciones de los Juegos consiguieron medallas importantes".

Según la Confederación Argentina de Handball, dentro de unos 15 días el entrenador dará a conocer la lista con al menos 30 jugadores.

"Estoy convencido de que estoy haciendo bien las cosas y entrenando mucho. Para mí sería un honor y un orgullo poder participar en un Juego Olímpico con la Selección argentina, pero eso no depende de mí", cerró Parker.

FIXTURE GRUPO A

Ronda preliminar:

• Sábado 24/7

23 (hora Arg.): Francia vs. Argentina

• Lunes 26/7

23: Argentina vs. Alemania

• Jueves 29/7

4:15: Noruega vs. Argentina

• Viernes 30/7

21: Argentina vs. Brasil

• Lunes 2/8

2:15: España vs. Argentina

LOS DOS GRUPOS

• Grupo A:

Argentina, España, Alemania, Francia, Noruega y Brasil.

• Grupo B:

Bahrein, Egipto, Portugal, Suecia, Dinamarca y Japón.

Redacción / NTV