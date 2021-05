Un técnico reparó 60 netbooks para que los chicos puedan estudiar

Durante la segunda ola de la pandemia, en la que el dictado de clases comenzó de manera presencial pero organizado en burbujas, luego pasó a una asistencia opcional y a partir del lunes será solamente virtual, un técnico de la ciudad quiso ayudar a los que menos tienen. Luciano Páez se ofreció a arreglar computadoras para que los chicos puedan estudiar. Hace un mes lo publicó en Facebook y ya reparó sesenta netbooks que tenían problemas operativos. La mano de obra es gratuita, pero si necesita cambiar algún repuesto, debe comprarlo el dueño del artefacto.

La mayoría de los trabajos que le solicitaron fueron de instalación de paquete Office, de plataformas como Classroom, limpieza y agilización del software de los aparatos. "Primero dije que aceptaría una por día, pero como la demanda era mucha lo dupliqué. Yo me dedico a esto y también tengo que cumplir con mi gente, pero me organizo para no tenerles la 'compu' más de un día, así no se atrasan con las clases", explicó.

Hasta ayer el único requisito que pedía era un certificado de alumno sellado por el establecimiento. "Ahora que ya no pueden ir, voy a pedir que me presenten un comprobante virtual, que te pueden dar en las instituciones. Por lo que averigüé tienen un código de barra que con eso yo puedo comprobar los datos", contó. Luego aclaró que decidió exigir el ticket porque su objetivo es que los dispositivos sean utilizados netamente para la educación.

"Desde que la gente se enteró de lo que hago tuve muchas consultas. Son honestos porque muchos vienen y me dicen, yo puedo pagar por el trabajo que me realizás, y a eso apelo, a que el beneficio sea para quienes no tienen un ingreso económico", expresó Páez.

Dentro del número de computadoras portátiles que arregló, diez pertenecen a alumnos de la escuela rural Nº 13 "Antártida Argentina", ubicada en la localidad de Zanjitas. "Cuando empezaron las clases se dieron cuenta de que no podían reiniciar las netbooks. Me dijeron que buscaron ayuda en distintas entidades, pero no encontraron solución. Ahí me contactaron a mí, me explicaron cuál era el problema, les dije que necesitábamos cambiar las pilas bios, ellos me aportaron los materiales y el sacerdote Daniel Pérez, que celebra misas en el pueblo y viene con frecuencia, fue el encargado de transportarlas tanto de ida como de vuelta. Quedan veinte más a las que hay que hacerles lo mismo, pero en el colegio están juntando el dinero para los repuestos y después las mandan", dijo.

Para comunicarse con Luciano deben enviar un mensaje de WhatsApp al 2657209586 para acordar los arreglos.