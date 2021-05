Stuart: "El freestyle está terminando de romper todas las barreras"

Ramiro José Verdoljak, rapero y freestyler, más conocido como Stuart, viene de alzarse con el título de la liga FMS Argentina. Este miércoles a las 21 será uno de los animadores principales de la primera fecha "Combate Freestyle" 2021. En la previa aseguró que el hecho de que el evento se vea ya no solo por internet sino en simultáneo por un canal de TV como Space significa que la disciplina "está terminando de romper todas las barreras".

"Yo pensaba que este era el límite, pero el freestyle va a seguir creciendo", auguró el batallero de 26 años oriundo de Coronda, Santa Fe.

La competencia nació en 2020 como respuesta a la pandemia y la cancelación de múltiples eventos de batallas de rap, e inicialmente funcionaba exclusivamente por el canal de YouTube de la señal. Sin embargo, su buena performance pronto la llevó también a la pantalla de la TV.

Este año sus organizadores redoblarán la apuesta: habrá ocho fechas, dos en Argentina, Chile, México y Perú, que clasificarán automáticamente a una gran final latinoamericana de la especialidad.

Con MKS como host, Juancín, Núcleo y Tatú como jueces y DJ Stuart a cargo de los beats, la fecha del miércoles tendrá a Stuart en el vertiginoso formato del Seven to Punch. Allí se batirá en rápidos duelos a pura rima improvisada contra Saga, Tink, Naista, Cacha, MP y Replik -este último en su esperado regreso, luego de su retiro en 2019-.

Dueño de un estilo muy particular de gran ingenio, respuestas rápidas y una lírica tan cruda como poética, Stuart siempre fue de esa clase de gallos que le complica el día a cualquier oponente, pero en los últimos años se convirtió en uno de los más potentes del circuito.

"Si me preguntás lo que cambió, fue mi visión del freestyle y la decisión de que si lo iba a seguir haciendo lo iba a hacer mediante mis gustos, haciendo lo que a mí me gusta en el freestyle. No soy una persona que tiene ganar como primera meta; se me dio ganar FMS y ahora tengo que plantar cara en todos los eventos que me llamen", prometió Stuart.

Así aleja, por el momento, los fantasmas de dejar todo para enfocarse solo en la música. Es que, impulsado por el encierro de la cuarentena, mantuvo gran actividad y publicó varios temas en el canal de YouTube que comparte con su pareja, la también rapera Natty; el último, "Suéltame" vio la luz hace apenas dos semanas.

FMS Internacional, God Level Grand Slam y USN World Summer Cup son algunos de los próximos eventos que ya tienen confirmado a Stuart, quien también espera por el próximo estreno de la serie de HBO Max "Días de gallos", en la que hizo su debut actoral.

Télam