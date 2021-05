Sebastián “Tomatito” Pena es el nuevo DT de Estudiantes

Estudiantes ya tiene nuevo director técnico, es el excampeón del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, Sebastián “Tomatito” Pena, quien este lunes por la siesta fue presentado en el Golf Club San Luis, donde dialogó con la prensa puntana.

El entrenador, que tiene una vasta trayectoria como preparador en equipos como San Martín de Tucumán o el Club Atlético Chacarita Juniors, entre otros, vino a tomar el cargo del interino Hugo Garelli, tras la renuncia de la dupla técnica compuesta Sergio de la Fuente y Aldo Paredes.

El DT tiene una semana de trabajo por delante antes del próximo partido que disputará el fin de semana contra Desamparados de San Juan y una misión clara: conseguir la primera victoria del equipo en la Zona 1 del torneo Federal A, ya que de las seis fechas anteriores el “Verde” solo cosechó un empate y 5 derrotas.

Antes del entrenamiento vespertino el flamante director técnico se tomó unos 25 minutos para hablar con la prensa y adelantó que ya tiene en la cabeza el equipo que saldrá a la cancha, y dijo que “espera conseguir resultados a corto plazo”.

El exjugador también sostuvo que “va a apostar en este período a que el jugador vuelva a tener la confianza necesaria para que el equipo vuelva a sentirse ganador”.

"Esta oportunidad me llega en un momento bárbaro a nivel personal en este tiempo en el que no estuve dirigiendo (su última experiencia como DT fue con Chacarita Juniors en 2018), me sirvió para capacitarme, modernizarme, hacer cursos, mirar entrenamientos, seguir campeonatos. Me siento muy capacitado y he aprendido de las experiencias que tuve que fueron muy importantes, sobre todo las dos etapas en Federal A, que es un torneo que conozco y eso me da una ventaja", expresó Pena.

LE