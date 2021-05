Los consumidores también son responsables del uso de Trazar

Las autoridades insisten en la implementación de la aplicación Trazar, la herramienta digital que detecta contactos estrechos para su aislamiento y que advierte el incumplimiento de las cuarentenas de quienes están contagiados con coronavirus. La jefa del Programa Asuntos Municipales, María Eugenia Cantaloube, señaló que la aplicación es segura en el manejo de datos y subrayó que es obligatoria, tanto para los comerciantes como para los consumidores.

“La app, que fue desarrollada por el Gobierno junto a la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), es obligatoria. Si como cliente adquiero un producto o servicio, debo exigir que se concrete la trazabilidad. Si estamos en un local al momento de una inspección, somos solidariamente responsables del cumplimiento. Por ejemplo, voy al supermercado, no me toman la trazabilidad, tampoco pido que me registren y justo hay inspectores municipales o de gobierno para hacer la fiscalización, si no se determina que mi DNI está relevado, soy tan responsable como el dueño, es decir, cabe una multa para ambos”, advirtió.

De acuerdo a lo que referenció, el decreto vigente establece que las multas por la omisión de los protocolos van entre los $50 mil y los $5 millones, todo según el tipo de falta y la cantidad de infracciones cometidas.

También detalló que los comercios deben registrar a la totalidad de los consumidores, independientemente de si se trata de grupos de familias o amigos. Es decir, si cinco personas van a un restaurante, aunque sean del círculo más íntimo, tienen que hacer la trazabilidad. La app ayuda a advertir el factor de ocupación de los espacios cerrados, que actualmente se mantiene hasta el 30%.

Las iglesias, clínicas privadas, entre otros espacios donde se adquieren servicios o productos, también tienen la obligación de usarla. “En el taxi, por ejemplo, tiene que utilizarse con más razón porque se trata de un espacio cerrado. En todos los ámbitos, tanto públicos como privados, tiene que implementarse; es primordial para que Vigilancia Epidemiológica pueda detectar casos sospechosos, contactos estrechos y ejercer las acciones correspondientes”, dijo.

Recordó que no está permitida la trazabilidad en papel; la app digitaliza los datos en una base que los resguarda por 30 días. La disponibilidad de esa información permite actuar de manera eficiente. Caso contrario, si un paciente positivo queda registrado en una trazabilidad de papel, imposibilita que el sistema acceda a esa información.

“Trazar está bajo todos los requisitos de resguardo de datos de las personas, es segura. La podemos bajar en distintos dispositivos. No persigue fines fiscales, su uso es estrictamente sanitario”, indicó. Cualquier incumplimiento se puede denunciar al contacto de la Dirección de Defensa del Consumidor: 2665257767.

“Sumemos responsabilidad social, seamos solidarios, empáticos, responsables; solos no podemos. Si hay que salir, que sea solo para lo estrictamente necesario y con todos los resguardos como el uso del tapabocas, la higiene de manos, la ventilación de los espacios. Si soy contacto estrecho, me aíslo durante diez días. Si todos sumamos esfuerzo, vamos a poder salir de esta etapa y protegeremos al sistema de salud”, concluyó.